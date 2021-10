Apple Watch Display im Größenvergleich: Mehr ist besser

Die Apple Watch Series 7 ist seit wenigen Tagen auf dem Markt und bietet unter anderem ein größeres Display. Da sich die Neuerungen der Apple Watch 7 in Grenzen halten, ist das größere Display sicherlich ein starkes Verkaufsargument. Aber lohnt sich ein Umstieg nur wegen eines größeren Displays? Jein.

Ich muss aber auch sagen, dass das größere Display toll ist. Es werden mehr Inhalte angezeigt und der das Angezeigte läuft bis in die runden Kanten hinein. Der Formfaktor ist dabei grundlegend gleich geblieben, allerdings wurde das Display komplett neu entwickelt und die Ränder um 40 Prozent verkleinert. Insgesamt gibt es 20 Prozent mehr Bildbereich im Vergleich zur Series 6 und über 50 Prozent mehr Display als bei der Series 3. Auch die höhere Helligkeit macht sich bemerkbar.

Eigens für die Watch 7 entwickelte Zifferblätter profitieren vom neuen Display. Das Zifferblatt „Kontur“ zeigt die Zahlen 1 bis 12 zum Beispiel am Rand an, wobei die Zahlen über die runden Kanten hinweg „gebogen“ sind. „Modular Duo“ zeigt mehr Daten an, gleiches gilt auch für die Weltuhr. Des Weiteren sind Eingaben auf der Uhr einfacher, unter anderem kann man ja jetzt mit einer Tastatur über Wischgesten Nachrichten schreiben. Das funktioniert ganz gut, längere Texte tippe ich hier aber nicht. Dann diktiere ich meine Nachricht lieber mit Siri.

Bei der Eingabe des Codes vertippt man sich seltener, da die einzelnen Zahlen größer sind. Generell ist das größere Display praktisch, dennoch macht es wenig Sinn von der Watch 6 auf die Watch 7 umzusteigen. Im direkten Displayvergleich und auch auf dem Papier gibt es mehr Inhalt, aber dafür direkt zu einer neuen Uhr zu greifen, ist meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig.

Wer von einer älteren Generation umsteigt, wird sich nicht nur über ein besseres Display freuen, sondern auch über eine insgesamt schnellere Uhr. Ich gehe davon aus, dass auch die meisten Nutzer und Nutzerinnen nicht jedes Jahr zu einer neuen Apple Watch greifen. Wer hier alle 2 bis 4 Jahre ein Upgrade macht, wird den Schritt auf die neue Watch auch merken. Da lohnt sich die Investition.

Abschließend die Frage an euch: In welchen Abständen greift ihr zu einer neuen Apple Watch?