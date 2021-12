Sondereditionen: Beats Studio Buds in Rot und Gold, AirTag mit besonderer Gravierung

Das Chinesische Neujahrsfest steht vor der Tür und Apple hat zwei neue Aktionen aufgelegt. Unter anderem wird es passend zum „Year of the Tiger“ eine Sonderedition der Beats Studio Buds geben. Die Farbvariante Rot ist nicht neu, allerdings ist das Case mit goldenen Tigerstreifen überzogen.

Der Verkauf startet am 1. Januar 2022, der Preis wird vermutlich weiterhin bei 149,95 Euro liegen. Ob die Sonderedition auch hierzulande verkauft wird, bleibt abzuwarten.

Neue Aktion in Japan

Passend zum Neujahrsfest bekommen Kunden und Kundinnen in Japan beim Kauf von qualifizierten Apple-Produkten eine Geschenkkarte im Wert von bis zu ¥24,000 (bis zu 184 Euro) mit dazu. Die ersten 20.000 Käufer und Käuferinnen erhalten beim Kauf eines iPhone 12, iPhone 12 mini oder iPhone SE zusätzlich einen AirTag, der über eine besondere Gravierung verfügt. Zum „Year of the Tiger“ ist das Motiv natürlich klar.