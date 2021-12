Angebot des Tages: iWalk Powerbank mit integriertem Lightning-Kabel

Bei neueren iPhone-Modellen bietet sich natürlich ein MagSafe-Akku für die Rückseite des Geräts an. Doch nicht immer sind die magnetischen Powerbanks die beste Wahl. Wer etwas klassischer unterwegs sein möchte und die Verbindung zum iPhone lieber über ein Lightning-Kabel herstellen möchte, der sollte sich das heutige Angebot des Tages von Amazon ansehen.

Für 20,99 statt 35,99 Euro (Amazon-Link) gibt es eine Powerbank von iWalk, die über ein integriertes Lightning-Kabel verfügt. Das ist aus meiner Sicht wirklich praktisch, denn so spart man sich unterwegs ein zusätzliches Kabel.

Die Powerbank ist in den vier Farben Schwarz, Weiß, Rose und Rot verfügbar und macht meiner Meinung nach auch optisch einen soliden Eindruck. Ich habe bereits ein etwas größeres Modell von iWalk ausprobiert und war mit der Verarbeitung sowie der Materialqualität zufrieden.

Mit dem integrierten Lightning-Kabel kann maximal mit 2,0 Ampere geladen werden, was nicht ganz dem technischen Maximum entspricht. Der Hersteller gibt an, dass ein iPhone X in einer halben Stunde bis zu 40 Prozent geladen werden kann. Die 9.000 mAh sollten ausreichen, um ein iPhone rund zwei Mal aufzuladen – natürlich immer abhängig von der Größe des Akkus.

Ebenfalls praktisch: Die Powerbank von iWalk wird über USB-C aufgeladen. Der vorhandene Anschluss kann aber auch zum Aufladen genutzt werden, so dass sogar zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können.