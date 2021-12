iCareSpace 3-in-1 Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods für nur 29,99 Euro

iCareSpace ist eine Marke von Koogeek, die ja vor allem für HomeKit-Zubehör bekannt ist. Nun gibt es eine neue 3-in-1 Ladestation für das iPhone 12 und neuer, Apple Watch und AirPods. Zum Start könnt ihr 25 Euro sparen und zahlt nur 29,99 Euro (Amazon-Link) statt 54,99, wenn ihr den Gutschein PMB8G4LD im Warenkorb nutzt.

Der kleine Turm auf der linken Seite kann ein iPhone 12 und neuer via MagSafe halten und aufladen. Der Clou: Der Ladepuk wird ebenfalls magnetisch am Turm gehalten und kann samt iPhone angenommen werden. So kann man sein iPhone aufladen und gleichzeitig in der Hand benutzen – das Kabel ist 80 Zentimeter lang. Praktisch!

Dahinter lässt sich eine Apple Watch aufladen, wobei man hier sein eigenes Ladekabel einfädeln muss. Dieses wird im Turm dann per USB angeschlossen. Rechtsseitig könnt ihr dann eure AirPods, AirPods Pro oder andere Qi-kompatible Kopfhörer laden.

Ein Netzteil ist leider nicht enthalten, das müsst ihr ebenfalls selbst stellen. Hier sollte man mindestens ein Netzteil mit 18 Watt nutzen. Bisher haben wir das Produkt noch nicht vorliegen, vermutlich ist hier ziemlich viel aus Plastik gefertigt.

Falls euch das Konzept gefällt, könnt ihr aktuell günstiger zuschlagen. Der Gutschein ist bis zum 31. Dezember gültig.