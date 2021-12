Freddys Zubehör des Jahres: VanMoof, das smarte E-Bike

Ich habe lange gegrübelt, was mir den Titel „Zubehör des Jahres“ wert ist. Letztendlich habe ich mich für das VanMoof S2 entschieden, da ich das smarte E-Bike wirklich lieben gelernt habe. Auf die technischen Details möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen, denn es gibt ja auch schon das verbesserte S3 und X3. Übrigens: Bis zum 31. Dezember 2021 könnt ihr mit dem Code RIDE2021EU 200 Euro sparen!

Früher habe ich mir immer gedacht: Ich bin jung und fit und kann mit meiner eigenen Muskelkraft mein Rad antreiben. Das kann ich definitiv auch immer noch, allerdings ist ein E-Bike dann doch ein schönes Gadget, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Die Fahrt morgens ins Büro fällt deutlich einfacher aus und man kommt nicht durchgeschwitzt an. Wenn auf dem Weg ein paar Steigungen liegen, kann man diese mit sehr wenig Kraft nehmen – und wer hier noch mehr Unterstützung benötigt, kann den Boost-Knopf drücken, um kurzzeitig noch mehr Tret-Support zu bekommen.

Die Verarbeitung und die Qualität des Rads ist super und wurde beim S3 noch einmal deutlich gesteigert. Die integrierte Beleuchtung gefällt mir, wobei das Frontlicht im Rahmen integriert ist und man beim Kurvenfahren immer nur nach vorne leuchtet. Der Sattel ist gemütlich und die Reichweite von circa 60 Kilometer ist auch voll in Ordnung. Was man wissen sollte: Der Akku ist fest verbaut, eine Steckdose sollte also in einfacher Reichweite sein. Im dritten Stock möchte man das Rad nicht schleppen. Gut: Mit dem noch recht neuen Zusatzakku, der einfach abgenommen und in der Wohnung geladen werden kann, kann man dieses Problem umgehen.

Die smarte App-Anbindung ist super, hier kann man alle wichtigen Einstellungen tätigen, sein Rad entsperren, das Licht anpassen oder auch einen Notfall-Code hinterlegen. Das Rad kann man mit einem Knopfdruck entsperren, wenn das iPhone in direkte Nähe ist. Optional kann man eine Art Morsecode hinterlegen – hier muss man dann über einen Knopf seinen Code eingeben.

Als unglaublich praktisch hat sich das Kick-Lock erwiesen. Hierbei handelt es sich um ein Reifenschloss, dass man einfach mit dem Fuß am Hinterrand drücken kann. Dann blockiert das hintere Rad und sollte nun jemand das E-Bike bewegen, ertönt ein lauter Warnton. Sollte das Rad im schlimmsten Fall gestohlen werden, gibt es eine Zusatzversicherung und Mitarbeiter machen sich auf den Weg und orten das Rad per integriertem GPS. Auf YouTube gibt es auch ein paar spannende „Bike Hunter Reports„.

Das VanMoof S2 gefällt mir außerordentlich gut und ich liebäugle ja mit der dritten Version, da man hier unter anderem die Gänge selbst einstellen kann. Beim S2 wird nämlich automatisch geschaltet und wenn man zu schnell unterwegs ist und die Tretunterstützung nicht mehr greift, tritt man ins Leere, da es keinen Widerstand mehr gibt. Wenn es bergab geht, kann man sich aber auch mal rollen lassen.

Das neue VanMoof S3 beziehungsweise X3 gibt es mit dem Code RIDE2021EU für unter 2000 Euro. Wer nach einem E-Bike sucht, sollte sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ein VanMoof ansehen, bestenfalls in einem Store vor Ort eine Probefahrt vereinbaren. Abschließend binde ich euch noch ein Video zum S3 ein.