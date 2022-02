Sony LinkBuds: Mit Ring-Loch-Design und ausgeklügelten Funktionen

Die neuen Sony LinkBuds wurden offiziell vorgestellt und sehen auf den ersten Blick komisch aus. Die In-Ears verfügen nämlich über ein Ring-Loch-Design, die Musik wird so quasi kurz vor dem Ohr abgespielt und die Kopfhörer werden nicht tief in die Ohren gesteckt. So möchte Sony sicherstellen, dass man Geräusche um sich herum transparent wahrnehmen und sich weiterhin mit Personen unterhalten kann.

Die LinkBuds verbinden alle Bereiche Ihres Lebens über ein offenes Ring-Design. So können Sie jederzeit Anrufe, Musik und andere Online-Inhalte hören, während Sie gleichzeitig auch die Umgebungsgeräusche um sich herum wahrnehmen. Und all das, ohne die Kopfhörer zu spüren. Das kleine und leichte Design mit der optimalen Passform für stundenlangen Tragekomfort sorgt dafür, dass Sie immer mitten im Geschehen sind und nichts verpassen.

Über den größeren Touch-Bereich kann man Anrufe annehmen und die Musikwiedergabe steuern. Die Lautstärke kann dabei adaptiv und automatisch angepasst werden. An ruhigen Orten wird die Lautstärke reduziert, an lauteren Orten wird sie erhöht. Gleichzeitig kann man mit der Speak-to-Chat-Funktion die Wiedergabe automatisch pausieren, sobald man eine Unterhaltung beginnt. Zudem gibt es Support für Alexa und Google.

Die neuen Sony LinkBuds sind nach Norm IPX4 wasserfest. Die Akkulaufzeit liegt bei 5,5 Stunden, zusammen mit dem Ladescase kommt man auf insgesamt 17,5 Stunden. In den LinkBuds sind recycelte Kunststoffe aus Automobilbauteilen verwertet und in der Verpackung gibt es keinen Kunststoff mehr. Die Sony LinkBuds kosten 179 Euro und sind in den Farben Grau und Weiß erhältlich. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 1 bis 3 Wochen. MediaMarkt und Saturn verkaufen die neuen Sony LinkBuds ebenfalls ab sofort.