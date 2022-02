Drei Monate Apple TV+ für Telekom-Kunden derzeit kostenlos

Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, um mir auch noch Serien und Filme auf Apple TV+ anzusehen. „Das Buch von Bobba Fett“ habe ich gerade zu Ende gesehen, aktuell laufen auf Netflix „Superstore“ und die neue Staffel „Brooklyn Nine-Nine“. Nicht zu vergessen „Feuer & Flamme“ aus der ARD Mediathek.

Falls ihr noch ein wenig Zeit für Apple TV+ übrig habt und zudem Kunde bei der Telekom seid, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt ihr drei Monate lang Apple TV+ im Wert von insgesamt 14,97 Euro kostenlos sichern. Klickt dazu einfach auf die folgenden Links, um direkt zur Buchungs-Seite zu gelangen:

Was besonders spannend ist: An der Aktion teilnehmen dürfen nicht nur Neukunden. Auch wenn ihr Apple TV+ in der Vergangenheit schon kostenlos oder bezahlt genutzt habt, könnt ihr euch die drei kostenlosen Monate über die Telekom sichern.

In jedem Fall gilt: Das Abo selbst wird dann direkt bei Apple abgeschlossen. In den Abo-Einstellungen eurer Apple-ID müsst ihr das Abonnement dann auch kündigen, ansonsten verlängert es sich im Anschluss an die drei kostenlosen Monate für 4,99 Euro pro Monat.