Space Marshals 3: Ab nächster Woche mit neuen Leveln

Wenn ihr Lust auf ein wenig Action habt, dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf Space Marshals 3 (App Store-Link) werfen. Das Action-Abenteuer kann kostenlos ausprobiert werden und finanziert sich danach über einzelne In-App-Käufe, mit denen Level-Pakete freigeschaltet werden.

Wie das Entwicklerteam aus Schweden nun mitgeteilt hat, wird Space Marshals 3 am 1. September neue Inhalte erhalten. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Bounty-Pack, das insgesamt zwölf neue Neben-Missionen bringt, die nicht mit der Story des Spiels verknüpft sind.

Die ersten beiden Missionen können dabei kostenlos angespielt werden, die weiteren zehn Level gibt es für einen einmaligen In-App-Kauf im Wert von 2,99 Euro. Jede Mission kann dabei im Action- oder im Stealth-Modus gespielt werden.

Zudem wird es in Space Marshal einen weiteren Spielmodus geben, wie das Entwicklerteam schreibt:

Darüber hinaus führen wir einen Hard Mode ein, in dem die Ressourcen in den Levels begrenzt sind und der Spieler eine überlegtere Herangehensweise an jedes Level benötigt. Stealth, Takedowns und der Einsatz der gesamten Ausrüstung sind entscheidend für den Erfolg. Der Hard Mode kann in jedem Level gespielt werden und wird durch das Tragen eines Hard Mode-Hutes aktiviert. Den ersten könnt ihr im neuen Shop in Freeport erwerben!