Spark: E-Mail-Client von Readdle mit langersehnten neuen Features

Erst kürzlich haben wir über die potentielle Sicherheitslücke in Apples hauseigener Mail-App in iOS berichtet. Wer nun über Alternativen nachdenkt oder schon länger Apples Mail-App auf den mobilen Geräten den Rücken zukehren möchte, findet mit Spark (App Store-Link) von Readdle eine altbekannte und verlässliche Anwendung für iOS und macOS. Der Download unter iOS ist kostenlos und benötigt mindestens iOS 11.0 und watchOS 2.0 oder neuer.

Spark ist tatsächlich eine beliebte Anwendung, die zudem noch komplett kostenlos ist und ohne ein störendes Abonnement auskommt. Leider ist es auf iPhone und iPad noch immer nicht möglich, ein anderes Standard-Programm für Mails auszuwählen, damit entsprechende Weblinks automatisch in Spark geöffnet werden. Vielleicht ändert sich dieser Zustand ja bald, möglicherweise mit iOS 14 im Sommer. Einer der großen Pluspunkte von Spark ist aber die regelmäßige Pflege der App. So gibt es auch in dieser Woche wieder ein kleines, aber feines Update, das einige nützliche und offenbar von den Nutzern schon lange gewünschte Features mit sich bringt.

Empfänger beim Auswählen einer Vorlage gleich parat

In der nun vorliegenden Version 2.6 von Spark hält erstmals eine Unterstützung für dynamischen Text Einzug. „Spark unterstützt jetzt Ihre Lieblings-Schriftgröße“, heißt es von den Entwicklern von Readdle im Changelog. „Um die systemweite Schriftgröße anzupassen, gehen Sie auf Ihrem iPhone oder iPad einfach in den Einstellungen zum Bereich Anzeige & Helligkeit. Spark liest die Einstellungen von dort aus und passt sich automatisch an.“

Eine kleine Verbesserung gibt es außerdem in den Vorlagen: Wenn ein Nutzer eine E-Mail-Vorlage erstellt, lassen sich ab sofort Personen in CC und BCC eintragen. „So sind die Empfänger gleich parat, wenn Sie eine Vorlage verwenden. Um diese kleine, aber wichtige Verbesserung wurden wir von Ihnen häufig gebeten“, berichten die Macher von Readdle. Schön, dass Entwickler hier die Ohren spitzen und auf viel gewünschte Features ihrer User eingehen. Das Update auf Version 2.6 von Spark steht allen Nutzern der Anwendung ab sofort kostenlos im App Store zur Verfügung.