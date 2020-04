Schwere Sicherheitslücke in Apples iOS-Mail-App: BSI warnt vor Nutzung

Die mit jedem iPhone und iPad ausgelieferte Mail-App von Apple, die sicherlich bei vielen Usern im Einsatz ist, weist zwei gravierende Sicherheitslücken auf – und das bereits seit mindestens 2012. Seit iOS 6 ist es Angreifern potentiell möglich, beliebigen Code im Rahmen der Mail-Anwendung auszuführen und so Schaden anzurichten, wie die Sicherheitsforscher von ZecOps herausgefunden haben.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, berichtet auf der eigenen Website von „zwei schwerwiegenden Sicherheitslücken“ und „schätzt diese Schwachstellen als besonders kritisch ein“.

„Angreifern ist es dadurch möglich, durch das Senden einer E-Mail das betreffende iPhone oder iPad zu kompromittieren. Damit ist potentiell das Lesen, Verändern und Löschen von E-Mails möglich. Ob darüber hinaus weitere schädliche Aktivitäten für erfolgreiche Angreifer möglich sind, ist Gegenstand weiterer Prüfungen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schätzt diese Schwachstellen als sehr kritisch ein. Für die insgesamt zwei Schwachstellen stehen bislang keine Patches zur Verfügung. Medienberichten zufolge werden die Schwachstellen bereits aktiv ausgenutzt. So lange keine entsprechenden Patches zur Verfügung stehen, sollten Anwender die App ‚Mail‘ unter Apple iOS deinstallieren oder alternativ die mit dieser App verknüpften Accounts deaktivieren.“

Das gefährliche an diesen Sicherheitslücken: Je nach iOS-Version braucht es dazu nicht einmal eine aktive Aktion des Nutzers. Bei iOS 13 beispielsweise reicht laut BSI schon „das reine Empfangen einer schädlichen Mail, um die Schwachstelle auszulösen“, bei iOS 12 und älteren Betriebssystemen muss die entsprechende Mail auch vom User geöffnet werden.

Der Nutzer eines betroffenen iOS-Geräts würde von einem solchen Angriff außer einer zeitweise verlangsamten Mail-App nichts mitbekommen. Lediglich ein gescheiterter Angriffsversuch soll sich durch eine Fehlermeldung in der Mail-App, „Der Inhalt dieser E-Mail kann nicht dargestellt werden“, zeigen. Diese Meldung kann aber auch im im normalen Betrieb auftreten, so dass es nur schwer nachzuvollziehen ist, ob ein Angriff von außen dahinter steckt. Eine komplette Übernahme des Geräts durch einen Angriff ist zwar nicht möglich, allerdings kann auf diese Weise Zugriff auf E-Mails erfolgen, diese verändert oder auch gelöscht werden. Das Team von ZecOps weist ebenfalls darauf hin, dass diese Exploits durchaus auch von staatlicher Seite aus genutzt wurden, beispielsweise zur Überwachung von Personen.

Apple selbst hat sich kürzlich in einer Stellungnahme zur Schwachstelle in der eigenen iOS-Mail-App geäußert und das Problem als „kein unmittelbares Risiko“ für den Nutzer dargestellt.

„Apple nimmt alle Berichte über Sicherheitsbedrohungen ernst. Wir haben den Bericht des Forschers gründlich untersucht und sind auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen zu dem Schluss gekommen, dass diese Probleme kein unmittelbares Risiko für unsere Benutzer darstellen. Der Forscher hat drei Probleme in Mail identifiziert, aber nur diese allein sind nicht ausreichend, um den Sicherheitsschutz für iPhone und iPad zu umgehen, und wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass sie gegen Kunden verwendet wurden. Diese potenziellen Probleme werden in Kürze in einem Software-Update behoben. Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit Sicherheitsforschern, um die Sicherheit unserer Benutzer zu gewährleisten, und werden die Unterstützung des Forschers anerkennen.“