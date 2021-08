Speck: Vier neue AirTag-Anhänger präsentiert

Der Markt für AirTag-kompatible Halterungen und -Anhänger nimmt Fahrt auf: Immer mehr bekannte Hersteller präsentieren ihre eigenen Lösungen für die kleinen Bluetooth-Tracker von Apple. Auch der Zubehör-Fabrikant Speck, in der Vergangenheit vor allem für robuste iPhone-Cases bekannt, wartet nun mit einem eigenen Portfolio in dieser Produktgruppe auf.

Speck hat gleich vier verschiedene AirTag-Anhänger vorgestellt, die sich unter anderem an Reisende richten. Sie können an Koffern, Rucksäcken oder dem Schlüsselbund angebracht werden und sind durchaus mit günstigen Preisschildern versehen. Den Anfang macht der Speck Presidio Carabiner, das Premium-Produkt der neuen AirTag-Halterungen. Gefertigt aus poliertem Aluminium, erinnert der Halter an ein kleines Vorhängeschloss und kann bequem an einen Schlüsselbund oder andere Objekte angebracht werden. Der Presidio Carabiner kostet 49,95 USD.

Zwei Einsteiger-Anhänger aus Silikon

Darüber hinaus gibt es den Speck Luggage Tag Pro, der für 29,95 USD zu haben ist und im Stil eines klassischen Koffer-Anhängers gehalten ist. Im Inneren gibt es ein Mikrofaser-Inlay und eine magnetische Schließe, um den AirTag an seinem Platz zu halten. Mittels eines kleinen Bändchens kann der Speck Luggage Tag Pro an einem Gepäckstück angebracht werden.

Im günstigeren Einsteiger-Segment bietet Speck zwei Produkte für jeweils 14,95 USD an, die aus Silikon gefertigt und in mehreren Farben erhältlich sind. Der Speck Presidio SiliLoop kann über eine Schlaufe um den Griff eines Rucksacks oder Gepäckstück geschlungen werden, der Speck Presidio SiliRing hingegen wirkt wie ein traditioneller Schlüsselanhänger.

Alle vier Speck AirTag-Anhänger werden sich bald vorbestellen lassen, ein Zeitfenster zur Auslieferung wurde bisher noch nicht kommuniziert. Im Webshop von Speck ist ein „Coming soon“ zu finden, das auf ein baldiges Erscheinen, wohl noch in diesem Sommer, hindeutet. Auch in deutschen Shops werden die Accessoires sicher bald auftauchen.