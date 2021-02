Sphaze: Premium-Puzzle wird Spiel des Tages und ist wieder günstiger zu haben

Über das tolle 3D-Puzzle Sphaze (App Store-Link) haben wir schon mehrfach berichtet. Nach dem Release zeigte sich Kollege Fabian sehr begeistert von Grafik und Levelauswahl dieses Indie-Titels. Mittlerweile hat sich einiges getan, neben einigen Updates für das Spiel gibt es nun eine erfreuliche Nachricht sowohl für die Entwickler, als auch für zukünftige Spieler.

Apple bewirbt Sphaze nämlich derzeit im App Store als „Spiel des Tages“. Zur Feier dieses Anlasses haben die Entwickler erneut eine Preisaktion für ihr Puzzle gestartet: Statt bisheriger 3,49 Euro kostet Sphaze aktuell nur kleine 1,09 Euro. Wie Entwickler Mateusz in einer E-Mail an uns berichtet hat, soll die Preisaktion über das Wochenende bis zum Montag, den 15. Februar 2021, anhalten. Das 404 MB große Spiel kann ab iOS 13.0 installiert werden und lässt sich auch in deutscher Sprache absolvieren.

Wie Sphaze funktioniert, ist dabei schnell erklärt: Man muss zwei Scheiben so drehen, dass ein kleiner Roboter von seiner Startposition aus das Ziel in der Mitte erreichen kann. Und genau das wird im Laufe der Zeit natürlich immer schwieriger: Mal muss man Schalter umlegen, mal zwei Roboter gleichzeitig laufen lassen oder auch währenddessen noch mal am Spielfeld drehen.

Neues Levelpaket und iCloud-Sync per Update integriert

Dank der tollen 3D-Grafiken und auch der gelungenen deutschen Lokalisierung macht Sphaze einen optisch hervorragenden Eindruck und auch der Umfang des Spiels stimmt: Mehr als 40 Level gibt es in den vier Welten, zudem kann man dort noch einmal 20 besonders schwere Level freischalten. Mit einem Update wurde zudem eine ganz neue fünfte Welt mit weiteren 15 Leveln integriert – darunter fünf Level „nur für Hardcore-Puzzler“, wie Entwickler Mateusz Janczewski berichtete. Genügend Spielspaß ist also garantiert. Mit dem jüngsten Update wurde auch ein iCloud-Sync hinzugefügt, so dass die Spielstände und der Fortschritt nun auf allen Geräten identisch sind.

Die Entwickler sind jedenfalls überzeugt von ihrem Werk und schreiben im App Store: „Die perfekte Mischung aus Arcade-Rätseln wie bei Cut the Rope, aber mit einem wunderschönen Design wie bei Monument Valley!“ An diese großen Namen mag Sphaze vielleicht nicht ganz heranreichen, ein überdurchschnittlich gutes Puzzle ist es aber auf jeden Fall. Abschließend haben wir für euch für weitere Eindrücke nochmals den Trailer zu Sphaze eingebunden.