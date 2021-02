PopSockets: Neuer PopMount 2 Photo hilft bei der iPhone-Fotografie

Wer gerne Fotos und Videos mit dem iPhone aufnimmt, kommt langfristig auf entsprechendes Zubehör zum sicheren Platzieren und Ausrichten nicht umhin. Halterungen und Stative sind in dieser Hinsicht lohnende Accessoires, um verwacklungsfreie und stabile Gegebenheiten zu schaffen. Der bekannte Hersteller PopSockets mischt nun auch mit einem neuen Produkt auf dem Markt mit, dem PopMount 2 Photo.

Wer PopSockets noch nicht kennt: Das Unternehmen stellt Zubehör für Smartphones her und ist vor allem für die PopGrip-Hand-Halterungen bekannt, die sich auf der Rückseite des Geräts anbringen lassen und dafür sorgen, dass sich selbiges stabil in der Hand halten lässt. Die PopGrips sind in zahlreichen Designs und Farben erhältlich.

Ein solcher PopGrip ist übrigens auch Voraussetzung für die Nutzung des neuen PopMount 2 Photo. Der PopMount 2 Photo ist geformt wie eine kleine Gabel und wird zur Nutzung um den rückseitig am iPhone angebrachten PopGrip geschoben. Durch ein integriertes Stativgewinde auf der Unterseite des PopMount 2 Photo kann die Halterung dann auf ein entsprechendes Stativ oder anderes Zubehör aufgeschraubt werden, beispielsweise einen GorillaPod oder ein klassisches Dreibein-Stativ für DSLR-Kameras.

Der neue PopSockets PopMount 2 Photo ist ab sofort im US-Webshop des Unternehmens für 15 USD erhältlich. Im deutschen Store von PopSockets ist die neue Halterung bisher noch nicht verfügbar. Dort sollte sie aber auch schon bald aufschlagen. Ebenfalls erhältlich ist eine Lüfter- und Scheiben-Halterung für das Auto, die ebenfalls auf dem gleichen Prinzip in Kombination mit einem PopGrip beruht. Diese kann für jeweils 19,99 Euro im deutschen Webshop von PopSockets bestellt werden.