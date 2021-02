Apple Watch: Weltweit an über 100 Millionen Handgelenken getragen

Als die erste Generation der Apple Watch im Jahr 2015 auf den Markt kam, war zumindest ich zunächst noch nicht von möglichen Vorteilen überzeugt. Das iPhone ist doch eh immer in der Tasche, wozu brauche ich da noch eine smarte Armbanduhr am Handgelenk? Mittlerweile denke ich anders und möchte meine aktuelle Apple Watch Series 6 nicht mehr missen.

Wie mir geht es wohl auch Millionen anderer Apple Watch-Besitzer auf der ganzen Welt. Wie ein Bericht von Above Avalon nun aufzeigt, hat Apple im Jahr 2020 erstmals die magische 100 Millionen-Nutzerzahl durchbrochen und kommt aktuell auf 102 Millionen Besitzer von Apple Watches auf der ganzen Welt.

„Es dauerte fünfeinhalb Jahre, bis die Apple Watch 100 Millionen Menschen überschritt. [D]er Wachstumspfad der installierten Basis war über die Jahre nicht konstant oder gleichmäßig. Stattdessen beschleunigt sich die Anzahl der Personen, die zur Nutzerbasis der Apple Watch beitragen, immer weiter. Die 30 Millionen neuen Personen, die im Jahr 2020 begannen, eine Apple Watch zu tragen, übertrafen fast die Anzahl der neuen Apple Watch-Träger in den Jahren 2015, 2016 und 2017 zusammen.“

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Adoptionsraten von iPhone-Besitzern, die sich eine Apple Watch zulegen. Denn man darf nicht vergessen, dass für die Einrichtung einer Apple Watch zwingend ein iPhone verfügbar sein muss. Auch hier liefert Above Avalon entsprechende Zahlen: Waren es im Jahr 2015 noch 3 Prozent der iPhone-User (mit einem iPhone 5 oder neuer) mit einer Apple Watch, stieg die Prozentzahl über die Jahre kontinuierlich auf 10 Prozent im Jahr 2020 an. Heißt: 10 Prozent aller iPhone-User tragen auch eine Apple Watch. „Das ist ein hoher Prozentsatz, wenn man die unterschiedlichen technologischen Wünsche und Bedürfnisse der iPhone-Besitzer bedenkt“, resümiert Above Avalon.

Die meisten Apple Watch-Besitzer leben übrigens in den USA, hier kommt die Adoptionsrate Ende 2020 auf satte 35 Prozent: Etwa 35 Prozent der iPhone-User in den Vereinigten Staaten nutzen auch eine Apple Watch. Nach wie vor kann Apples Wearable aber anderen Geräten des Konzerns nicht den Rang ablaufen: Die Apple Watch liegt hinter dem iPhone, iPad und Mac immer noch auf dem vierten Rang hinsichtlich der Verkaufszahlen. Die große Popularität der Smartwatch begründet Above Avalon mit vier Faktoren: Apples Ökosystem, dem „Coolness Faktor“, schnell und einfach am Handgelenk Zugriff auf Informationen zu bekommen, sowie Möglichkeiten der Personalisierung. Der ganze Artikel kann hier in englischer Sprache nachgelesen werden.

Besitzt ihr eine Apple Watch? Wenn ja, seit welcher Generation seid ihr mit an Bord? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.