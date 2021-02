Sensor Tower: iOS-Nutzer gaben 10,3 Milliarden USD für Abo-Apps aus

Das Marktanalyse-Unternehmen Sensor Tower wartet mit einem neuen Bericht zum Kaufverhalten von Nutzern in den iOS- und Android-Stores auf. Ein besonderer Fokus lag in diesem Zusammenhang auf den Top 100-Apps, die entsprechende Abonnements anbieten. Eines der wichtigsten Erkenntnisse: Im Jahr 2020 gaben iOS-User insgesamt 10,3 Milliarden US-Dollar für In-App-Käufe in Abonnement-Apps (ohne Spiele) aus. Dies entspricht einem Plus von 32 Prozent im direkten Vergleich zum Jahr 2019.

Die Experten von Sensor Tower betrachteten dabei sowohl die Zahlen des App Stores von Apple als auch den Android-eigenen Google Play Store. In beiden Stores wurde eine gesamte Umsatzsteigerung von 34 Prozent ausgemacht, von 9,7 Milliarden USD in 2019 zu 13 Milliarden USD im vergangenen Jahr. Die Umsätze aus Abonnements im App Store und bei Google Play sorgten für 11,7 Prozent der 111 Milliarden USD, die Nutzer der Stores für In-App-Käufe ausgaben.

Interessanterweise waren 86 der 100 bestverdienenden Apps im vierten Quartal 2020 Abo-Apps – im gleichen Zeitraum von 2019 waren es noch 89. Ebenfalls bemerkenswert: Apple-User geben bedeutend mehr Geld für Abonnements aus als Android-Nutzer.

„Verbraucher haben in der Vergangenheit mehr im App Store als auf dem Google-Marktplatz ausgegeben, und das gilt auch für Abo-Apps. Weltweit erwirtschafteten die 100 umsatzstärksten Abo-Apps im App Store im Jahr 2020 10,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 32 Prozent gegenüber 7,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Kohorte der 100 Top-Verdiener auf Google Play erwirtschaftete im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 42 Prozent gegenüber 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.“

Die Apps mit den meisten Umsätzen bezüglich Abo-Käufen sind im Apple App Store YouTube, Tinder und Disney+, bei Google Play landen Google One, Disney+ und Pandora auf den ersten drei Plätzen. Die bei uns sehr beliebten Anwendungen Netflix, Spotify und Amazon Prime sind in den Top 10 nicht zu finden, da sich die Auflistung auf den Markt in den USA bezieht. Die dort häufig genutzten Streaming-Dienste Hulu, HBO Max, ESPN und Amazon Music sind daher in den Top 10 der Abo-Apps zu finden. Alle Zahlen und Fakten von Sensor Tower finden sich im englischsprachigen Bericht der Analysten. Grafik: Sensor Tower.