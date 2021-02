Amazon bietet in regelmäßigen Abständen reduzierte Leihfilme zum Wochenende hin günstiger an, heute ist aber Apple an der Reihe. Jetzt könnt ihr bei Apple TV+ 100 Leihfilme für nur je 99 Cent ausleihen.

Aktuelle Blockbuster gibt es nicht, aber möglicherweise ist ja ein für euch spannender Film mit dabei. Unter anderem gibt es:

Den Sternen so nah

The Silent War

Die Drei Muskeltiere

Jawbone

Tim und Struppi

Boy 7

Brokeback Mountain

I am Johnny Cash

und viele mehr

Der Film kann nach der Bezahlung einfach auf iPhone, iPad, Apple TV oder direkt am Computer angesehen werden. Loslegen müsst ihr dabei nicht sofort, sondern könnt euch bis zu 30 Tage Zeit lassen. Nachdem man den Film gestartet hat, kann er innerhalb von 48 Stunden angesehen werden.