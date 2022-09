Spigen Cases für das iPhone 14 ausprobiert: Gute Qualität, faire Preise

Anzeige. Das iPhone 14 startet ab 999 Euro, das iPhone 14 Pro ist ab 1299 Euro erhältlich. Schaut man sich zudem die Reparaturpreise an, möchte man sein iPhone unbedingt schützen. Ein kaputtes Display, Dellen im Rahmen und ähnliches sind unschön und mehr als ärgerlich. Mit den iPhone-Hüllen von Spigen könnt ihr euer iPhone 14 schützen, wir haben die Cases ausprobiert.

Spigen Ultra Hybrid MagFit

Die Spigen Ultra Hybrid MagFit-Hülle ist transparent und ähnelt dem Clear-Case von Apple. Wichtig bei solchen Hüllen: Spigen setzt auf DuraClear TPU, das nicht so schnell vergilbt und so das Case langlebiger macht. Mit der Air Cushion-Technolgie werden die Ecken verstärkt, außerdem ist sowohl die Vorderseite als auch Rückseite an den Rändern erhöht, damit weder das Display noch die Kameralinsen in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommen. Das Case fühlt sich gut an, alle Knöpfe bleiben frei und es gibt Support für MagSafe. Das Spigen Ultra Hybrid Case kostet 31,99 Euro und ist für alle iPhone 14-Modelle erhältlich.

Spigen Mag Armor MagFit

Die Spigen Mag Armor MagFit-Hülle bietet eine doppelschichtige Schutzhülle aus TPU und Polykarbonat. Auf der Rückseite gibt es ein gestreiftes Muster und auch hier sind die Ecken besonders geschützt. Ein Schutzrand für die Kamera auf der Rückseite ist verfügbar, zudem ist das Case mit MagSafe kompatibel und kann zu mit MagSafe-Zubehör und Halterungen genutzt werden. Die Verarbeitung ist top, der Look schlicht und die Hülle trägt kaum auf. Alle Anschlüsse bleiben frei, zudem ist das Case auch in einer blauen Variante verfügbar. Der Preis liegt bei 28,99 Euro.

Spigen Rugged Armor MagFit

Das Spigen Rugged Armor MagFit-Case bietet noch einmal etwas mehr Schutz, da die Hülle an den Ecken und an wichtigen Stellen mit XRD-Pads ausgekleidet sind, um Stürze noch besser abfedern zu können. Die Rückseite ist eher schlicht, bietet im unteren Bereich aber ein Muster mit Carbonoptik. Hier gibt es Support für MagSafe, ebenso sind alle Anschlüsse frei und das Case ist vorne und hinten leicht erhöht. Die Hülle liegt samt iPhone gut in der Hand. Gibt es nur in einer schwarzen Ausführung für je 28,99 Euro – das Case für das iPhone 14 Pro wird in Kürze verfügbar gemacht.

Spigen Tough Armor MagFit

Die Spigen Tough Armor MagFit-Hülle bietet den ultimativen Schutz, da dieses Case noch einmal mit mehr XRD-Pads ausgekleidet ist. Gleichzeitig kommen die schon vorab genannten Technologien auch hier zum Einsatz. Und ein Extra gibt es auch noch: Auf der Rückseite ist ein kleiner Kickstand verbaut, mit dem man das iPhone im Querformat aufstellen kann, wobei der kleine Arm ein wenig wackelig ist. Bei dieser Hülle ist das Apple-Logo auf der Rückseite weiterhin sichtbar, auch MagSafe ist hier verfügbar. Die Hülle trägt etwas mehr auf, bietet dafür aber auch mehr Schutz. Das Case ist je nach Modell in mehreren Farben erhältlich und kostet je 34,99 Euro.

Spigen Glas.tR EZ Fit Schutzglas

Während ein Case die Rückseite, Ecken und Kanten schützt, bleibt das Display frei. Wer das Display frei von Kratzern halten möchte, kann das Spigen Glas.tR EZ Fit Glas aufbringen, das mit den genannten Spigen-Cases kompatibel ist. Und das funktioniert wirklich sehr einfach, da das Glas auf einem Träger kommt, der einfach auf dem iPhone platziert wird. So wird das Glas immer perfekt positioniert. Mit dabei sind Reinigungstücher sowie ein kleiner Spachtel, mit dem man Luftblasen herausdrücken kann. Das Glas bietet eine Härte von 9H und kommt mit einer oleophobe Beschichtung, die Fingerabdrücke minimiert. Das Doppelpack kostet 15,99 Euro – aktuell könnt ihr aber noch einen 10 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite aktiveren.

Spigen ArcHybrid Mag Powerbank

Die Spigen ArcHybrid Mag Powerbank bietet 5.000 mAh und ist mit dem iPhone 12 und neuer kompatibel. Die Verarbeitung ist einfach, die Powerbank wird per MagSafe auf die Rückseite gelegt – und hält dort sehr gut. Der mobile Akku ist etwas dicker als Apples Lösung, bietet aber einen USB-C Port, über den man auch weitere Geräte laden kann. Ein USB-C Kabel liegt mit dabei, ein Netzteil jedoch nicht. Wer viel unterwegs ist, kann so sein iPhone mit Storm versorgen – unabhängig von einer Steckdose. Mit dem 40 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite zahlt ihr aktuell nur 29,99 Euro statt 49,99 Euro.