Spotify Audiobooks startet in den USA mit 300.000 Titeln

Mit Spotify Audiobooks starten kostenpflichtige Hörbücher direkt bei Spotify. Vorerst sind die Hörbücher nur in den USA verfügbar und kein Bestandteil des aktuellen Abonnements.

Nutzer und Nutzerinnen in den USA können einzelne Hörbücher aus einer Bibliothek von 300.000 Titeln zu von den Verlagen festgelegten Preisen kaufen, ähnlich wie bei Apple Books. Titel können ausprobiert werden, für den Kauf wird man außerhalb der App zum Kauf weitergeleitet. Dieses Modell unterscheidet sich von dem von Audible verwendeten Credit-System, bei dem man pro Monat ein Hörbuch kaufen kann, egal wie teuer es ist. Nir Zicherman, Leiter des Bereichs Hörbücher bei Spotify, sagt jedoch, dass das aktuelle Modell nur ein Ausgangspunkt ist. Weiterhin ergänzt er:

„Wir haben zwar den Ehrgeiz, in Zukunft neue Hörbuch-Geschäftsmodelle einzuführen, aber in Gesprächen mit Partnern aus der gesamten Branche hatten wir das Gefühl, dass à la Carte der beste Weg ist, um mit der Aktivierung von Hörbüchern zu beginnen und zu lernen, wie die Menschen mit einzelnen Titeln interagieren. Wir wollen das Unternehmen sein, das Hörbücher in die Zukunft bringt.“