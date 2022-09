iOS 16.1 Beta 2: Bessere Akku-Prozentanzeige, Kopieren&Einfügen Fix & mehr

Apple testet aktuell die zweite Beta-Version von iOS 16.1. Derzeit können nur Entwickler und Entwicklerinnen auf die Vorabversion zugreifen, in der nächsten Woche wird iOS 16.1 dann wohl für alle veröffentlicht. Alle Neuerungen gibt es folgend.

Batterieanzeige in Prozent

Mit iOS 16 hat Apple die Batterieanzeige in Prozent wieder eingeführt, allerdings hatte sich das Batterie-Icon selbst nicht verändert, lediglich die Zahl hat visualisiert, wie viel Restkapazität noch verfügbar ist. In iOS 16.1 Beta 2 wird auf iPhones mit Face ID jetzt auch das Icon selbst verändert, um schneller zu verstehen, wie viel Kapazität noch verfügbar ist.

Sperrbildschirm zeigt Aufladung an

Wenn man sein iPhone auflädt, wird aktuell lediglich im Batterie-Icon ein kleiner Blitz angezeigt, der visualisiert, dass das iPhone aufgeladen wird. In der neuen Beta wird auf dem Sperrbildschirm fortan wieder die Prozentladung während des Ladevorgangs über der Uhrzeit angezeigt. Das ist vor allem für das Always On Display beim iPhone 14 Pro zu begrüßen.

Kopieren und Einfügen

Wenn man Inhalte kopiert und an anderer Stelle wieder einfügen möchte, zeigt iOS 16 aktuell bei fast jeder Aktion einen Dialog an, bei dem man den Vorgang bestätigen muss. Hier handelt es sich um einen Fehler, der mit iOS 16.1 behoben wird.

Fotos: MacRumors.