STARZPLAY: Amazon Channel jetzt für 99 Cent/Monat für 3 Monate testen

Sucht ihr noch Unterhaltung fürs Wochenende? Dann werft doch einen Blick auf den Prime Video Channel STARZPLAY. Hier lockt Amazon bis zum 31. März 2020 mit einem besonderen Angebot. Die ersten drei Monaten kosten jeweils nur 99 Cent. Demnach bezahlt ihr für die ersten drei Monate nur 2,97 Euro statt 15 Euro.

STARZPLAY bietet alle STARZ Original Serien, einschließlich der hochgelobten Serien Vida und Sweetbitter sowie Black Sails, Power, The White Princess, Swedish Dicks, The White Queen, Casual und Howards End. Zusätzlich bietet STARZPLAY Zugriff auf eine umfangreiche Filmbibliothek inklusive American Psycho, Die Braut des Prinzen, Dune – Der Wüstenplanet, Reservoir Dogs – Wilde Hunde, The Capture, Dublin Murders, Killing Eve und viele weitere spannende TV Serien.