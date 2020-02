Google: Neuer Siri-Kurzbefehl für eine Google-Suche integriert

Wer ein iPhone oder iPad nutzt, wird sicherlich auch schon die mit iOS 12 eingeführten Kurzbefehle für die Sprachassistentin Siri ausprobiert oder in den Alltag integriert haben. Seit kurzem lassen sich auch für die Google-Apps wie YouTube Gmail Spachbefehle erstellen, um die Features der Apps so noch besser nutzen zu können.

Um im Web nun noch einfacher zu finden, wonach man sucht, gibt es nun für die Google-App (App Store-Link) einen neuen Siri-Kurzbefehl „Suche mit Google“ integrieren. Dieser ist laut Angaben des Google-Konzerns der neueste von vielen Sprachbefehlen, die in die iOS-Apps von Google Einzug gefunden haben.

Auch in anderen Google-Anwendungen kann Siri verwendet werden. In Google Drive beispielsweise kann ebenfalls eine Suche über „Suche in Drive“ bzw. in YouTube „Durchsuche YouTube“ angestoßen werden. Wer regelmäßig E-Mails schreibt, hat die Option, in Gmail den Siri-Shortcut „Sende E-Mail“ hinzuzufügen. Alle neuen Google-Shortcuts für Siri sollten sich in Kürze in der Kurzbefehle-App von Apple finden lassen, wo sie vom Nutzer entsprechend eingerichtet und angepasst werden können.