Steam Mobile 3.0: Großes Update mit neuem Design und neuen Funktionen

Die Steam Mobile App (App Store-Link) für iPhone und iPad wurde generalüberholt und hat ein neues Framework, ein neues Design und neue Funktionen erhalten. Besonders praktisch: Mit der neuen App kann man sich schneller am Computer anmelden.

Hier kann man mit der App einen auf dem Desktop angezeigten QR-Code scannen und kann so die Eingabe des Benutzernamens und Passworts überspringen. Diese neue Art der Anmeldung erfordert die in der App gespeicherten Zwei-Faktor-Anmeldedaten und erlaubt so eine sichere Anmeldung. Über die Zwei-Faktor-Authentifizierung muss ein Anmeldeversuch bestätigt werden – so kann man Anmeldeversuche selbst dann verweigern, wenn das Passwort gestohlen wurde. Gleichzeitig gibt es in der App eine Liste aller autorisierten Geräte und man kann den Zugriff schnell verweigern.

App-Funktionen