Update: 1Password 8 jetzt mit neuer Apple Watch-App

1Password (App Store-Link) ist für viele die erste Anlaufstelle, wenn es um das Speichern von Passwörtern und sensiblen Daten geht. Mit dem neusten Update gibt es eine komplett neue Apple Watch-App – installiert dafür Version 8.9.6 aus dem App Store.

Die neue Watch-App bietet Zugriff auf alle gespeicherten Daten, auch wenn das iPhone nicht in der Nähe ist. Hier gibt es Schnellzugriff auf Zwei-Faktor-Codes, Wi-Fi-Passwörter, sichere Notizen und mehr. Gleichzeitig kann man 1Password auch als Komplikation auf dem Zifferblatt einrichten, ebenso wird die Fokus-Funktion in iOS 16 unterstützt. Da das Display der Apple Watch im Vergleich zu iPhone und iPad dann doch etwas klein ist, werden Passwörter für eine bessere Lesbarkeit in Großschrift angezeigt.

1Password 8 kann 14 Tage lang kostenlos ausprobiert werden, für den Vollzugriff wird jedoch ein Abonnement vorausgesetzt, das 35,99 Euro pro Jahr kostet.