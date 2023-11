Surfshark VPN: Jetzt bis zu 86 Prozent Black Friday Rabatt sichern

Anzeige. Ihr seid auf der Suche nach einem zuverlässigen VPN-Service? Dann empfehlen wir euch Surfshark VPN, das letztens von der Stiftung Warentest auf den zweiten Platz gewählt wurde. Derzeit sind bis zu 86 Prozent Rabatt möglich, außerdem sind bis zu 5 Gratis-Monate dabei. Folgende Preise gelten in der Black Friday Woche.

Surfshark VPN Black Friday Deals

Surfshark Starter : VPN mit Werbe- und Cookie-Blocker 27 Monate für nur 63,97 Euro (pro Monat nur 2,36 Euro, zum Angebot)

: VPN mit Werbe- und Cookie-Blocker Surfshark One : Surfshark Starter + Antivirus + Alert + Search 28 Monate für 89,68 Euro (pro Monat nur 3,20 Euro, zum Angebot)

: Surfshark Starter + Antivirus + Alert + Search Surfshark One+ : Surfshark One + Incogni dazu 29 Monate für 137,66 Euro (pro Monat nur 4,75 Euro, zum Angebot)

: Surfshark One + Incogni dazu

Apps für jede Plattform

Surfshark VPN bietet weiterhin eine sehr große Auswahl an Server, insgesamt gibt es mehr als 3.200 Server in 100 Ländern. Es gibt Apps für Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox und Fire TV. Zudem gibt es strikte No-Log-Richtlinien und private DNS. Zudem gibt es auch eine praktische Browser-Erweiterung für Chrome. Dann ist nur Chrome per VPN verbunden und alle anderen Dienste funken weiter über die normale Internetverbindung.

Die Handhabung ist wirklich sehr einfach, die Apps gut zu bedienen. In mehreren Test konnten wir dem VPN schnelle Geschwindigkeiten bescheinigen. Die Verbindungen sind stabil und brechen auch nach längeren Surfzeiten nicht ab. Und es gibt noch einen Vorteil: Die Geräteanzahl ist unlimitiert. Ihr könnt also die Geräte der ganzen Familie verbinden!

Dafür nutze ich einen VPN

Mit einem VPN kann man seine Internetverbindung verschleiern und anonym durch das Internet surfen. Ich nutze ein VPN immer dann, wenn Inhalte blockiert sind, da sie hierzulande nicht abrufbar sind. Über einen VPN verbinde ich mich über einen ausländischen Server und kann die Inhalte freischalten und Geoblocking umgehen. Unter anderem kann man so auch Streaming-Inhalte sehen, die eigentlich nur in anderen Ländern abrufbar sind.

Gleichzeitig gibt es einen Schutz in öffentlichen Netzwerken. Solltet ihr viel unterwegs sein und auf öffentliche Hotspots und Hotel-WLANs angewiesen sein, könnt ihr in den oftmals ungesicherten Netzwerken per VPN für mehr Sicherheit sorgen.

Anitivirus: Der Mac ist von Haus schon ziemlich sicher, bei Windows-Geräten sieht es oftmals schlechter aus. Mit dem Antivirus-Programm von Surfshark könnt ihr eure Geräte auf schädliche Programme, Apps, Dokumente und Dateien scannen. Für Android-Geräte gibt es sogar einen Echtzeit-Schutz, der beim Download, Installation oder Nutzung von Programmen entsprechend warnen kann. Zudem könnt ihr einen Zeitplan anlegen und bestimmen, wann was gescannt werden soll.

Search: Google ist natürlich die ultimative Suchmaschine, wer jedoch Suchergebnisse ohne Werbung und Tracking möchte, kann Surfshark Search bemühen. Werbung gibt es nicht, ebenso surft man anonym und hinterlässt keinen digitalen Fußabdruck. Gleichzeitig kann man auch selbst eine Region bestimmen, um zugeschnittene Suchergebnisse zu erhalten.

Alert: Ein Dienst oder ein Service ist von einer Datenpanne betroffen? Surfshark informiert euch, solltet ihr einen entsprechenden Account im Einsatz haben. Sollte beispielsweise die eigene E-Mail-Adresse oder Kreditkartennummer in einer gehackten Online-Datenbank auftauchen, gibt es ebenfalls Benachrichtigungen. Dann kann man entsprechende Maßnahmen treffen, Passwörter ändern, Karten sperren und mehr.

Dedizierte IP-Adresse

Wer im Netz unterwegs ist, surft mit einer IP-Adresse. Mit einem VPN bekommt man eine IP-Adresse zugewiesen, die keine Rückschlüsse auf den eigenen Standort, Gerät und mehr zulässt. Noch besser ist die dedizierte IP-Adresse, die nur einmal vergeben wird. Sie wird mit niemand anderen geteilt und bleibt immer gleich. Der Vorteil: IP-Adressen können geblockt werden, zum Beispiel dann, wenn andere Nutzer oder Nutzerinnen Unsinn damit treiben. Da eine normale IP-Adresse auch mit anderen geteilt wird, könntet auch ihr davon betroffen sein. Mit der dedizierte IP-Adresse passiert das nicht.

Des Weiteren wird die Anzahl an Captcha-Anfragen minimiert, zudem ist die dedizierte IP-Adresse mit allen VPN-Protokollen kompatibel. Für die dedizierte IP-Adresse bietet Surfshark die Standorte Los Angeles, New York, Dallas, San Jose, London und Amsterdam an. In Kürze sollen Frankfurt, Tokio und Hongkong folgen, später dann auch Mailand, Johannesburg, Toronto, Sydney und Paris.

Unbegrenzt viele Geräte und noch mehr Features

Bei Surfshark wird die Anzahl der Geräte nicht limitiert. Ihr könnt alle eure Geräte online bringen, egal wie viele. Einfach verbinden und schon ist die Verbindung geschützt. Als weitere Funktionen sind noch MultiHop zu nennen, ein Double VPN, der die Aktivitäten im Netz doppelt verschleiert. Die Verbindung wird nicht nur über einen Server aufgebaut, sondern direkt über zwei Server geleitet. In den meisten Fällen sogar über Server, die in verschiedenen Ländern stehen. So lässt sich die Verbindung zum Beispiel über Kanada und über Deutschland leiten.

Mit Surfshark Nexus gibt es noch schnellere Verbindungen, da man sich nicht nur mit einem einzelnen Server verbindet, sondern auf ein Netzwerk an Servern zugreifen kann. Die Technologie funktioniert im Hintergrund und bietet damit auch eine gesteigerte Performance. Man wählt weiterhin den gewünschten Standort aus und wird dann nicht über einen einzelnen Server geleitet, sondern eben über mehrere aus dem gesamten Netzwerk.

Jetzt Black Friday Angebot sichern

Für kurze Zeit könnt ihr noch richtig viel Geld sparen und so für über zwei Jahre vorsorgen. Je nach gewählten Tarif gibt es bis zu 5 Monate gratis on top.