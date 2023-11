Twinkly Candies: Kunterbunte Lichterketten im Test

Vor einigen Wochen haben wir bereits einen ersten Blick auf die Twinkly Candies geworfen. Mittlerweile habe ich die neuen Lichterketten selbst ausprobieren können und möchte euch meine Erfahrungen in einem kleinen Testbericht zusammenfassen. Zudem könnt ihr die Twinkly Candies ein wenig günstiger bekommen.

10 Prozent Rabatt auf die Twinkly Candies bei Lampenwelt

Bei Lampenwelt, die mir die Twinkly Candies zum Testen freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, bekommt ihr die smarten Lichterketten derzeit etwas günstiger. Die ersten 25 Leserinnen oder Leser, die sich für eine Candies-Lichterkette entscheiden, bezahlen mit dem Gutscheincode DE23-Appgefahren10 immerhin 10 Prozent weniger. Der Gutschein kann einmal pro Person eingelöst werden und ist bis zum 1. Dezember gültig.

Bei Lampenwelt könnt ihr derzeit zehn verschiedene Varianten der Twinkly Candies bestellen. Insgesamt gibt es die Lichterkette in 16 verschiedenen Ausführungen. Preislich bewegen wir uns in einem überschaubaren Rahmen von ca. 40 bis 57 Euro.

Das sind die verschiedenen Design-Varianten

Zunächst einmal bekommt ihr die Twinkly Candies in vier verschiedenen Designs – die einzelnen LEDs können die Form von Herzen, Sternen (nicht auf dem Bild), Kerzen oder Perlen haben. Zudem könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Längen wählen: 6 Meter mit 100 LEDs oder 12 Meter mit 200 LEDs. Zu guter letzt gibt es das Kabel der Lichterkette in grüner oder transparenter Farbe.

Für welche Variante ihr euch entscheidet, hängt am Ende natürlich vom persönlichen Geschmack ab. Solltet ihr die Twinkly Candies an einem Baum platzieren wollen, dann würde ich euch ein grünes Kabel empfehlen, woanders dürfte die transparente Variante besser aussehen.

Praktische Stromversorgung per USB-C

Was mich persönlich sehr gefreut hat: Twinkly hat seinen bekannten Controller für die Candies ordentlich geschrumpft und zudem mit einem USB-C-Stecker ausgestattet. Damit ist die Stromversorgung sehr flexibel möglich. Da der Stromverbrauch je nach Länge und eingestellter Szene mit etwa 2 bis 5 Watt sehr überschaubar ist, ist sogar ein Betrieb per Powerbank kein Problem. Wir haben an St. Martin den Kinderwagen unserer Tochter mit einer Twinkly Candies Lichterkette aufgemotzt, was schon eine ziemlich coole Sache war.

Ein Detail gilt es allerdings zu beachten: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang der Twinkly Candies enthalten. Den passenden USB-C-Anschluss müsst ihr also selbst bereitstellen.

Die Steuerung im Smart Home erfolgt per WLAN

Bei unserer Kinderwagen-Geschichte gab es nur einen kleinen Nachteil: Die mit dem heimischen WLAN verbundene Lichterkette lässt sich unterwegs nur steuern, wenn sie komplett zurückgesetzt wird. Dann kann die Lichterkette auch ein eigenes WLAN erstellen, mit dem man sich dann verbinden kann. Eine Steuerung per Bluetooth wäre hier einfacher gewesen. Immerhin lassen sich über den Knopf am Controller mehrere vorgefertigte Szenen aktivieren. Solltet ihr die Twinkly Candies aber sowieso nur Zuhause verwenden, betrifft euch das natürlich nicht.

Ansonsten gibt es in der Twinkly-App keine Überraschungen, insbesondere wenn ihr bereits eine andere Lichterkette des Herstellers nutzt. Das größte Highlight ist sicherlich die Kartierung der LEDs mit Hilfe der iPhone-Kamera, so können Effekte und Animationen im Anschluss perfekt dargestellt werden.

In der Twinkly-App findet ihr mehrere vorgefertigte Szenen und Animationen, die auf Wunsch auch angepasst werden können. Mit etwas Zeit lassen sich auch eigene Kreationen erstellen, prinzipiell kann jede einzelne LED der Lichterkette separat angesteuert werden. Keine Frage: Auf diesem Gebiet ist Twinkly die Nummer eins.

Twinkly Candies punkten mit ihrer Optik

Aus technischer Sicht gibt es bei den Twinkly Candies keine echten Überraschungen und keine Unterschiede zu anderen Lichterketten des Herstellers. Auch Extras die HomeKit oder Alexa bekommt ihr natürlich geboten. Das große Highlight ist neben dem USB-C-Anschluss zur Stromversorgung ohne Zweifel das Design der Candies.

Besonders gut gefallen mir die Herzen und die Sterne, die auch abseits der Weihnachtszeit eine tolle Stimmung erzeugen können. Diskutieren kann man darüber, dass kein Netzteil enthalten ist. Mich persönlich stört das nicht, denn ich habe definitiv genug Stecker zuhause.