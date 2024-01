SwitchBot Lock Pro mit Matter und HomeKit kommt nach Europa

Das SwitchBot Lock Pro ist Ende letzten Jahres in Japan gestartet und kommt dieses Jahr auch nach Europa. Die neue Generation bringt zahlreiche Verbesserungen mit, außerdem wird das SwitchBot Lock Pro mit Matter und HomeKit kompatibel sein.

Im Vergleich zur alten Version bietet das neue Pro-Schloss einige Vorteile. Die Installation ist innerhalb von 5 Minuten erledigt, da es sich hier um eine Nachrüstlösung auf der Innenseite der Tür handelt. Das Schloss wird über den Schlüssel gestülpt und kann den Schlüssel automatisch drehen. Mit der doppelten Motorleistung und einem Drehmoment von 20 kgf/cm² kann auch die Mehrfachverriegelungen gesteuert werden.

Mit HomeKit und Matter

Betrieben wird das Schoss mit vier AA-Batterien, die circa 6 bis 9 Monate halten. Mit dem SwitchBot Dual Power-Pack kann die Betriebsdauer auf bis zu 12 Monate verlängert werden. Um die Kompatibilität mit HomeKit und Matter herzustellen, ist der Matter-fähige Hub mini notwendig.

Das SwitchBot Lock Pro verfügt über einen Auto-Unlock, kann automatisch beim Verlassen die Tür abschließen, lässt sich per NFC-Karten öffnen oder kann auch über ein Keypad per Code oder Fingerabdruck geöffnet werden. Die Bedienung per Smartphone-App ist obligatorisch, ebenso ist eine Apple Watch-App erhältlich und Support für Sprachassistenten mit dabei. Über einen Magnetsensor kann zudem erkannt werden, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.

SwitchBot Lock Pro startet 2024

Das SwitchBot Lock Pro wird dieses Jahr auch in Deutschland starten und somit auch mit Euro-Zylindern kompatibel sein. Ein Preis wurde nicht kommuniziert, in Japan wird das Schloss für umgerechnet 100 Euro verkauft. Der Vorgänger kostet aktuell mit Hub 119 Euro.