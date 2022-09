Tado Thermostat auch in schwarz, Darkmode für die Tado-App angekündigt

Mit dem smarten Tado Thermostat kann man seine Fußbodenheizung bequem steuern, in Automationen einbinden, Zeitpläne anlegen und mehr. Während das bisherige Thermostat nur in Weiß erhältlich ist, kündigt Tado heute eine neue Version in Schwarz an. Das Smarte Thermostat Black Edition wurde gemeinsam mit der Tado Community entwickelt und bietet Kunden neue Möglichkeiten, ihre Inneneinrichtung zu gestalten und ein Design-Statement zuhause zu setzen.

Christian Deilmann, Mitgründer und CPO von Tado sagt:

Wir haben festgestellt, dass die Tado Kunden gerne mehr Möglichkeiten hätten, um Tado in den Einrichtungsstil ihres Zuhauses zu integrieren. Die Community hat sich vor allem ein dunkles Thermostat gewünscht. Wir haben es geschafft, die richtigen Materialien und das Design zusammenzubringen und sind stolz, dass wir den Kunden diese elegante Produktversion anbieten können.

Dark Mode für die App

Für ein ganzheitliches Erlebnis kündigt Tado auch den Darkmode für die App an, verfügbar ab Oktober. Mit optimiertem Kontrast und Farben ist der Dunkelmodus die perfekte Ergänzung zum Smarten Thermostat Black Edition. Auch jedes andere Tado-Produkt kann mit der App im Dark Mode gesteuert werden.

Das Tado Smarte Thermostat Black Edition wird als Starter Kit (Kabellos und Funk-Variante) sowie als einzelnes Smartes Thermostat angeboten. Das Smarte Thermostat Black Edition ist ab Oktober in allen europäischen Ländern verfügbar. Der Preis für das Starter Kit (Funk) liegt bei 249,99 Euro und für das Starter Kit (Verkabelt) bei 219,99 Euro. Der Dark Mode wird als App-Update im Oktober für alle Kunden und Kundinnen ausgerollt und kann in den Geräteeinstellungen von iOS und Android aktiviert werden.