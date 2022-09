Bosch Smart Home: Neue smarte Alltags-Helfer werden auf der IFA präsentiert

Der schonende Umgang mit Ressourcen ist wichtiger denn je. Energiesparen hat dabei einen besonders hohen Stellenwert. Deshalb ist es gerade in der kalten Jahreszeit und bei steigenden Energiekosten umso wichtiger, möglichst effizient zu heizen. Effizientes Heizen schont also nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Passend dazu präsentiert Bosch Smart Home auf der diesjährigen IFA drei neue Heizlösungen.

Bosch Smart Home stellt unter anderem das smarte Heizkörper-Thermostat II mit erweiterten Funktionen vor. Im Vergleich zu seinem Vorgänger überzeugt es mit einem neuen modernen Design, welches eine intuitivere Bedienung ermöglicht. Mit dem Heizkörper-Thermostat II lässt sich via App, per Sprachbefehl oder direkt am Gerät, raumgenau die gewünschte Temperatur einstellen. Noch bequemer wird es, wenn individuelle Zeitprogramme erstellt werden, um nur dann zu heizen, wenn Wärme benötigt wird. Durch das bedarfsgenaue Heizen wird besonders einfach Heizenergie gespart.

Für mehr Komfort beim Heizen sorgt das Raumthermostat II, da es kabellos an jedem beliebigen Ort im Raum freistehend aufgestellt oder an der Wand befestigt werden kann. Das Raumthermostat II steuert die Temperatur aller vernetzten Heizkörper-Thermostate II und sorgt somit stets für die optimale Raumtemperatur am gewünschten Ort. Neu designt, ermöglicht das Raumthermostat II eine noch intuitivere und einfachere Bedienung.

Das neue smarte Raumthermostat II 230V ermöglicht darüber hinaus eine intelligente Wärmeregulierung von kabelgebundenen Heizsystemen durch die Anbindung an bestehende Fußbodenheizungen oder direkt an eine Wärmequelle. Durch das neue Design lässt sich das Raumthermostat II 230 V nahtlos in jedes Wohnkonzept integrieren und ist dabei noch intuitiver und einfacher zu bedienen.

Energieeffizienz und Sicherheit: Tür- und Fensterkontakte

Für das ideale Raumklima sorgt nicht nur das smarte Heizen, auch das richtige Lüften ist ein wichtiger Faktor. Damit die Heizung bei geöffneten Fenstern nicht weiterheizt, unterstützen die neuen Tür-/Fensterkontakte II von Bosch Smart Home die Temperaturregelung. Wie ihr Vorgängermodell melden sie offene Fenster oder Türen an das Bosch Smart Home System. Daraufhin regeln die smarten Heizkörper-Thermostate automatisch die Temperatur herunter. Die neuen Tür-/Fensterkontakte II sind erstmals in zwei Farbvarianten, Weiß und Anthrazit, erhältlich. Das Standardmodell Tür-/Fensterkontakt II lässt sich mit seiner 3 mm kleinen Magneteinheit dabei besonders unauffällig in das Wohnumfeld integrieren.

Die Tür-/Fensterkontakte sind seit jeher auch ein wichtiger Bestandteil des Bosch Smart Home Alarmsystems. Bei unbefugtem Öffnen von Türen und Fenstern lösen sie umgehend Alarm aus. Noch mehr Sicherheit bietet der Tür-/Fensterkontakt II Plus mit seinem zusätzlichen Erschütterungssensor. Dieser ermöglicht verbesserten Einbruchschutz, da bei Einbruchversuchen bereits Erschütterungen erkannt werden, noch bevor Türen und Fenster geöffnet werden und Schäden am Haus entstehen.

Intelligente Bewegungserkennung: Eyes Innenkamera II

Eine weitere Neuerung in puncto Sicherheit bietet Bosch Smart Home mit der neuen Eyes Innenkamera II. Die Kamera verfügt über eine intelligente Bewegungserkennung, die menschliche von anderen Bewegungen unterscheidet. Zudem schlägt sie im Ernstfall mit ihrer integrierten Sirene lautstark Alarm und vertreibt damit ungewünschte Gäste. Noch mehr Schutz bietet die neue, zubuchbare Funktion Audio+. Damit erkennt die Eyes Innenkamera II per intelligenter Audio-Analyse auch verdächtige Geräusche wie Glasbruch bei eingeschlagenen Fensterscheiben oder Alarmtöne von nicht-smarten Rauchwarnmeldern bei Raucherkennung. Die Kamera verfügt weiterhin über den wertvollen Privatsphäre-Modus: Per Touch oder über die App lässt sich der Kamerakopf der Eyes Innenkamera II im Gehäuse versenken.

Flexible Smart Home-Steuerung: Neuer Universalschalter II

Das smarte Zuhause lässt sich auch ohne Smartphone bedienen – mit dem neuen Universalschalter II. Die vier Tasten lassen sich individuell in der Bosch Smart Home App mit den wichtigsten Funktionen belegen, um einzelne Geräte, Szenarien oder Automationen zu steuern. Tragbar oder mit der mitgelieferten Wandhalterung angebracht, ist der Universalschalter II ein flexibler Begleiter im Bosch Smart Home. Der neu designte Universalschalter II sorgt mit seiner Tastenkennzeichnung durch haptische Prägungen für eine einfachere und verbesserte Bedienung. Austauschbare Symbolaufkleber unterstützen die unverwechselbare und individuelle Verwendung.

Verfügbarkeiten und Preise in Deutschland

Heizkörper-Thermostat II: Seit August 2022; 79,95 Euro

Raumthermostat II: Ab Q4/2022; 79,95 Euro

Raumthermostat II 230 V: Ab Q4/2022; 114,95 Euro

Tür-/Fensterkontakt II: Ab September 2022; 42,95 Euro oder im Multipack (3 Stück) für 119,95 Euro

Tür-/Fensterkontakt II Plus: Ab September 2022; 52,95 Euro oder im Multipack (2 Stück) für 99,95 Euro

Eyes Innenkamera II: Ab Q4/2022; 259,95 Euro

Universalschalter II: Ab Dezember 2022; 49,95 Euro

Audio+: Ab Q4/2022 in der Bosch Smart Camera App für 1,99 Euro/Monat oder 19,99 Euro/Jahr. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach monatlich kündbar.

Alle Preise sind UVPs inklusive 19% Mehrwertsteuer, die neuen Produkte werden nach und nach auch auf der Bosch Smart Home-Website zu finden sein.