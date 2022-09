Withings: Neue Körperwaage Body Comp und Gesundheitsservice Health+ angekündigt

Im Zuge der IFA 2022 in Berlin hat auch der bekannte Hersteller Withings eine Produktneuheit im Köcher. Man hat nun die smarte Körperwaage Body Comp inklusive des Gesundheitsservices Health+ vorgestellt.

Body Comp ist eine neue Körperwaage in der Withings-Produktfamilie, die mehrere Biomarker misst, die normalerweise nur in einem professionellen klinischen Umfeld bewertet werden. Die Waage bietet eine vollständige Analyse der Körperzusammensetzung und gibt erstmals auch den Anteil der viszeralen Fettmasse an, die sich um die Bauchorgane ansammeln kann. Darüber hinaus erlaubt Body Comp eine Bewertung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und der Nervenaktivität. Diese Biomarker kann Body Comp erfassen:

Vollständige Körperzusammensetzung (Gewicht, Muskelmasse, Fettmasse, Wasseranteil, Knochenmasse, BMI und zum ersten Mal auch viszerales Fett)

Bewertung des Herz-Kreislauf-Systems (Stehherzfrequenz, Gefäßalter)

Bewertung der Nervenaktivität (Nerve Health Score, berechnet aus der elektrochemischen

Hautleitfähigkeit)

Das von der Körperwaage ermittelte Gefäßalter basiert auf der Pulswellengeschwindigkeit, einer Messung der Steifheit der Arterien, die ein Schlüsselindikator für die Herzgesundheit ist. Es bietet eine leicht verständliche Bewertung der arteriellen Gesundheit und zeigt an, ob der Gefäßzustand einer Person optimal, normal oder nicht optimal für ihr chronologisches Alter ist.

Body Comp bietet darüber hinaus eine Bewertung der Nervenaktivität über den Nerve Health Score, der durch die Überwachung der Schweißdrüsen in den Füßen ermittelt wird. Ein niedriger Nerve Health Score ist ein Zeichen für eine verminderte Versorgung der Schweißdrüsen, die mit einer Degeneration der kleinen Nervenfasern verbunden ist. Zusammen können diese Messungen helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes besser zu verstehen.

Health+ bietet erweiterte Tools und Motivation

Zugleich hat Withings mit Health+ auch einen ergänzenden Service mit detaillierten Gesundheitsanalysen und Tools angekündigt. Health+ ist ein Gesundheitsservice, der zusätzliche Funktionen in der Withings Health Mate-App freischaltet. Er soll Menschen dabei helfen, ihre Gesundheitsdaten besser zu verstehen und zu nutzen. Der Service stellt Tools, verwertbare Erkenntnisse und Motivationen zur Verfügung, die dabei unterstützen sollen, den Lebensstil positiv zu verändern. Zunächst ist Health+ mit Body Comp kompatibel.

Unter anderem gibt es sechswöchige Module zum Aufbau neuer Routinen, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen und gleichzeitig ihre Fortschritte anhand ihrer Messergebnisse zu erkennen. Das Ziel sind dauerhafte Verhaltensänderungen zur Verbesserung der eigenen Gesundheit mit sichtbaren Ergebnissen.

Die neue Körperwaage Withings Body Comp und der 12- monatige Zugang zu Health+ werden ab dem 4. Oktober 2022 zu einem Preis von 209,95 Euro auf der Website von Withings erhältlich sein.