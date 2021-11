Tales of Luminaria: Veröffentlichungsdatum enthüllt – Vorbestellungen jetzt möglich

Im letzten Monat war erstmals etwas zur Neuerscheinung Tales of Luminaria (App Store-Link) durchgesickert, auch Vorbestellungen für das mobile Rollenspiel-Game lassen sich mittlerweile für iOS und Android tätigen. Im deutschen App Store wird Tales of Luminaria als kostenloses Spiel mit einer Option für In-App-Käufe angepriesen, der Download selbst ist knapp 150 MB groß und benötigt mindestens iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät.

In den App Store gelangt Tales of Luminaria über die Publisher von Bandai Namco. Diese zeigten sich in der Vergangenheit auch schon für weitere Titel der „Tales of“-Reihe verantwortlich, darunter das sehr erfolgreiche „Tales of Arise“, ebenfalls ein japanisches Action-Rollenspiel. Die Neuerscheinung wird nun das weltweit erste mobile Spiel der Reihe sein und inklusive englischer Stimmen ausgeliefert werden. Zur Spielwelt von Tales of Luminaria heißt es vom Entwicklerteam:

„In dieser Welt wird der Wohlstand durch das ‚Mana‘ geschaffen, das von der geheimnisvollen riesigen Lebensform der Urzeittiere erzeugt wird, die das menschliche Wissen übersteigt. Die Föderation betrachtet die Ur-Bestien als heilig und legt Wert auf die Koexistenz mit der Natur, während das Imperium auf die Ur-Bestien als Energiequelle angewiesen ist, um seine Technologie und Zivilisation zu entwickeln.“

Insgesamt wird es in Tales of Luminaria ganze 21 Protagonisten und Protagonistinnen geben, die alle verschiedene Ziele und eine eigene Geschichte aufweisen. Sie lassen sich im Verlauf der Story verbessern und aufwerten. Gespielt wird in einer riesigen 3D-Welt, in der viele Ereignisse und Kampfhandlungen warten. Letztere können über eine touchbasierte Steuerung mit Taps und Wischgesten bewältigt werden und sind ein essentieller Teil des Action-Rollenspiels.

Die Finanzierung von Tales of Luminaria wird aller Voraussicht nach über In-App-Käufe erfolgen. In der App Store-Beschreibung zum Spiel heißt es, „Dieses Spiel enthält einige In-App-Käufe, die das Spiel verbessern und deinen Fortschritt beschleunigen können.“ Wie genau diese aussehen werden, ist bisher noch nicht klar. Lange müssen wir auf die Veröffentlichung jedoch nicht mehr warten: Bis zum geplanten Release von Tales of Luminaria am 4. November 2021 ist es nicht mehr lange hin. Für weitere Eindrücke haben wir euch abschließend den Trailer zum Spiel sowie die offizielle Website mit weiteren Infos eingebunden.