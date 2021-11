Apple One Premium jetzt buchbar, Apple Fitness+ endlich da

Das Timing war gestern nicht so gut: Apple verschickt gegen 15 Uhr die Pressemitteilung, dass Apple Fitness+ fortan in 21 Ländern, darunter auch Deutschland verfügbar ist. Ich habe das aufgegriffen und meine Formulierung war an dieser Stelle etwas verwirrend, da ich von „ab sofort“ gesprochen haben, Fitness+ sich aber noch nicht gezeigt hat. Gestern zur späten Stunde konnten dann die ersten Nutzer und Nutzerinnen Fitness+ auf dem Apple TV starten.

Nun scheint der Rollout in die Gänge zu kommen und Fitness+ lässt sich in den Einstellungen (wieder) abonnieren: Einstellungen → Apple ID → Abonnement → Apple One. Oder klickt einfach auf diesen Link und wählt die entsprechende Option aus.

Danach sollte in der Fitness-App in der Mitte der neue Reiter Fitness+ zu sehen sein. Hier könnt ihr dann auf die ganzen Workouts zugreifen und sportlich aktiv werden.

Fitness+ ist als Abonnement für 9,99 Euro pro Monat oder für 79,99 Euro pro Jahr erhältlich. Fitness+ ist im Apple One Premium Abonnement, das ab heute in allen Ländern in denen Fitness+ verfügbar ist, enthalten. Das Apple One Premium Abonnement für 28,95 Euro pro Monat bietet Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Fitness+ und iCloud+ mit 2 TB Speicherplatz und kann von sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden. Fitness+ erfordert eine Apple Watch Series 3 oder neuer mit watchOS 7.2 oder neuer und ist verfügbar, wenn diese mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 14.3 oder neuer gekoppelt ist.