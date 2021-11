Apple One Premium: Neues Abo mit Apple Fitness+ kann ab sofort gebucht werden

Apple Fitness+ startet ja am 3. November offiziell in Deutschland. Vorab könnt ihr schon jetzt die neue Abo-Option „Apple One Premium“ inklusive Apple Fitness+ buchen. Für monatlich 28,95 Euro bekommt ihr zudem Zugriff auf Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade sowie 2 TB iCloud-Speicher. Weitere Details zur Preisgestaltung haben wir euch hier schon aufgeschlüsselt.

Wer Apple One schon abonniert hat, kann schon jetzt auf Apple One Premium umsteigen. Navigiert in die Einstellungen, klickt auf euren Namen und wählt Abonnement. In der Übersicht könnt ihr nun eure Abo-Option von Apple One auch auf Premium umstellen.

Apple Fitness+ ist in diesem Abo enthalten, kann aber erst ab morgen ausprobiert werden. Werdet ihr auf Apple One Premium umsteigen? Das Abo kann weiterhin mit der Familie geteilt werden.