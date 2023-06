Tasks: ToDo-App nach großem Update mit neuem Design, Aufgaben-Cloud und mehr

Die ToDo- und Aufgabenplaner-App Tasks (App Store-Link) gibt es schon seit einigen Jahren im deutschen App Store. Wir haben zuletzt im November 2021 über Tasks berichtet, als die Anwendung auf Version 2.0 aktualisiert wurde. Auch nun gibt es wieder ein größeres Update für die Produktivitäts-App für iOS, iPadOS und macOS: Version 3.0 samt vieler Neuerungen und Verbesserungen ist im App Store erschienen.

Tasks ist im Sommer 2020 erschienen und will unter anderem dem Branchenprimus Things Konkurrenz machen. Gratis-User können in Tasks zwei Projekte anlegen, müssen aber auf erweiterte Features verzichten. Tasks ist modern gestaltet und lässt sich einfach bedienen. Es lassen sich neue Aufgaben und ToDos geordnet ablegen, Tags vergeben und ein Datum festlegen. In den Details kann man zudem ein Enddatum eintragen, die Priorität bestimmen sowie Notizen und Fotos anheften. Tasks bietet zudem einen Dunkelmodus an, versteht sich mit Siri-Kurzbefehlen, Widgets und ermöglicht eine zweispaltige Ansicht im iPhone-Querformat. Per Drag-and-Drop lassen sich Aufgaben schnell zwischen Projekten verschieben, ebenso gibt es vollen Trackpad- und Maus-Support für iPadOS, ebenso wird Split View und Multitasking unterstützt.

Laut Entwickler Mustafa Yusuf wurde an dem neuen großen Update auf Version 3.0 von Tasks mehr als ein Jahr lang gearbeitet. Seit einigen Tagen ist Tasks in Version 3.0 nun im App Store erhältlich, die ein neues Design für die iOS-App, eine komplett überarbeitete macOS-App und neue Funktionen wie Tasks Cloud und zur Zusammenarbeit bietet.

Was ist neu in Tasks 3.0?

Das erste, was aktuellen Tasks-Usern nach der Installation des Updates auffallen wird, ist das neue Design. Die iPhone- und iPad-App verfügt über eine neue Seitenleiste, die das Auffinden der eigenen Projekte und Filter erleichtert. Auch das Anlegen einer neuen Aufgabe ist mit der neuen Oberfläche einfacher geworden, und es gibt eine wesentlich effizientere Ansicht mit Aufgabendetails. Die Unterstützung für Drag-and-Drop wurde ebenfalls verbessert, was für iPad-Nutzer und -Nutzerinnen von großem Vorteil sein dürfte.

Was die Mac-Version betrifft, so wurde die App von Grund auf neu entwickelt. Nach Angaben des Entwicklers konnte die App so „plattformspezifischer“ gestaltet werden. Usern sollte auffallen, dass das Navigieren durch die macOS-App aufgrund dieser Änderung jetzt viel angenehmer geworden ist.

Neben der neuen Oberfläche bringt Tasks 3.0 auch neue Funktionen mit sich. Mit dem Update wird Tasks Cloud eingeführt, eine neue Möglichkeit, Aufgaben über alle Geräte hinweg zu synchronisieren. Während frühere Versionen auf iCloud basierten, bietet das neue System neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit. Man kann jetzt Personen einladen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Im Anschluss kann man jeder Person bestimmte Aufgaben zuweisen, Benachrichtigungen über neue Aufgaben erhalten und auf Kommentare reagieren. Bei der Entwicklung wurde auch auf den Datenschutz geachtet: Wer sich mit dem neuen Cloud-System nicht wohl fühlt, kann stattdessen weiterhin iCloud Sync verwenden.

Tasks lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und verfügt über ein optionales Tasks Plus-Abonnement mit Zusatzfeatures, das aktuell zur Feier des v3.0-Releases vergünstigt ab 22,99 Euro/Jahr erhältlich ist. Auch eine lebenslange Lizenz, die auch Family Sharing unterstützt, ist zum Preis von 89,99 Euro zu haben.