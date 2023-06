Neu in iOS 17: Mehrere Timer auf iPhone und iPad stellen

Es ist schon verwunderlich, wie lange sich Apple für solch eine rudimentäre Funktion genommen hat. Während man bisher nur auf der Apple Watch mehrere Timer gleichzeitig stellen konnte, wird das mit iOS 17 auch auf iPhone und iPad möglich sein.

Werden mehrere Timer angelegt, zum Beispiel per Siri-Sprachbefehl, wird der alte Timer nicht mehr ersetzt, sondern läuft parallel weiter. Zudem könnt ihr jedem Timer einen Namen geben, zum Beispiel „Pizza“. Aktive Timer werden dabei als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm angezeigt und können dort auch beendet oder pausiert werden. Auch mit dem Zuruf „Siri, lösche alle Timer“ oder „Siri, lösche Pizza-Timer“ kommt man zum Ziel.

Schon in der Präsentation konnte sich Craig Federighi ein Schmunzeln nicht verkneifen und kündigte die Funktion mit „we truly live in an age of wonders“ an.

Auf welche Funktion freut ihr euch in iOS 17 am meisten?