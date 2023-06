Apple Vision Pro: Erste Erfahrungsberichte aus den Medien veröffentlicht

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Am Montagabend stellte Apple während der WWDC 2023-Keynote das „One more thing…“, genauer gesagt das Apple Vision Pro, vor. Das Mixed-Reality-Headset wird ab dem nächsten Frühjahr auf apple.com und in Apple Stores in den USA zum Preis von 3.499 USD verfügbar gemacht werden, weitere Länder sollen später im nächsten Jahr folgen.

Nun konnten auch erste Journalisten und Journalistinnen Apples neueste Produktkategorie erstmals ausprobieren. In einer kontrollierten Umgebung durften sie das Headset in 30 Minuten für erste Eindrücke bezüglich Kapazitäten, Fähigkeiten und Features testen. Eine der von Apple ausgewählten Journalistinnen war Joanna Stern, die mittlerweile auch in der Apple-Welt wohlbekannte Tech-Kolumnistin vom Wall Street Journal. Letzteres hat kürzlich ein etwa fünfminütiges Video bei YouTube veröffentlicht, in dem Joanna Sterns Vision Pro-Testlauf beschrieben wird. Sie schildert unter anderem den Tragekomfort, den Blick durch die Brille und die Einsatzmöglichkeiten von Apples Neuerscheinung.

Besonders interessant ist die Voraussetzung von Seiten Apples, auf die auch Joanna Stern gleich zu Beginn ihres Videos aufmerksam gemacht wird: „Also keine Fotos, kein Video?“, fragt Stern einen Apple-Mitarbeiter. „Nein.“ antwortet dieser bestimmt. „Apple ließ uns nicht filmen, während ich es [das Headset, Anm.d.Red.] trage“, erklärt Stern. „Sie haben uns erlaubt, das Headset auf einem Tisch zu filmen.“ Ergo: Das Mixed-Reality-Headset durfte nur als Ausstellungsobjekt gefilmt werden, jedoch nicht während des Einsatzes. Vielleicht wollte man Fotos und Videos schlecht sitzender Headsets vermeiden, zudem sind laut Apple die Arbeiten an der Textilauflage zwischen Gesicht und Brille, dem „Light Seal“, noch nicht final abgeschlossen.

Auch von iKnowReview, einem deutschen YouTube-Channel mit rund 511.000 Followern, gibt es ein rund 15-minütiges Video, in dem von den ersten Erfahrungen mit Apples Vision Pro berichtet wird. Auch hier gibt es keine Livebilder oder -videos von der Nutzung, sondern nur Apples Werbematerial sowie eine Beschreibung des YouTubers zu seinen ersten Eindrücken.

Last but not least hat auch Apples CEO Tim Cook dem US-TV-Magazin Good Morning America ein Interview gegeben, in dem es auch um Apples neues Mixed-Reality-Headset ging. Die Apple Vision Pro sei laut Cook in der Lage, alle Aufgaben zu erledigen, die man aktuell mit dem Mac oder iPhone absolviert, und sogar noch mehr. Tim Cook vermied es, die Vision Pro selbst aufzusetzen, allerdings wird im unten eingebundenen YouTube-Video der Morgenshow Moderatorin Robin Roberts kurz gezeigt, wie sie das Headset trägt. Auch hier durfte das Team von ABC nicht selbst filmen, sondern Apple übernahm diese Aufgabe, wie eine Einblendung links oben im Bild zeigt.