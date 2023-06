Death Stranding Director’s Cut: Spiel der WWDC-Keynote im Mac App Store gelistet

Während der WWDC 2023-Keynote wurden die Vorzüge der neuen Mac-Generationen auch mit Hilfe eines neu für macOS erscheinenden Spiels präsentiert: Death Stranding Director’s Cut. Für die PlayStation 4 ist der Titel bereits im November 2019 erschienen, kurz darauf folgten Releases für Microsoft Windows und die PlayStation 5. Auch bei Steam ist die Windows-Version mittlerweile erhältlich.

Ab sofort ist Death Stranding Director’s Cut (Mac App Store-Link) auch im deutschen Mac App Store zur Vorbestellung verfügbar. Die macOS-Version soll am 2. Dezember dieses Jahres erscheinen und wird zu einem Preis von 39,99 Euro gelistet. Für die Installation auf dem Mac benötigt es satte 70 GB an freiem Speicherplatz, mindestens macOS 12 sowie einen Mac mit M1-Chip oder neuer. Als Spielsprache wird bisher lediglich Englisch aufgeführt.

Das Besondere der erweiterten Director’s Cut-Version von Death Stranding für Desktop-Rechner ist die Unterstützung einer hohen Bildwiederholungsrate, einem Fotomodus und ein Support für Ultra-Wide-Monitore. Die Version umfasst zudem Crossover-Inhalte aus der Half Life-Serie von Valve Cooperation und CD Projekt Reds Cyberpunk 2077. Über das Social Strand-System soll man mit Spielern und Spielerinnen aus der ganzen Welt in Verbindung bleiben. Der Director’s Cut wurde darüber hinaus um zusätzliche Spielinhalte wie Missionen, Ausrüstung, Waffen und Fahrzeuge erweitert.

„In der Zukunft eröffnet ein geheimnisvolles Ereignis, welches als Death Stranding bekannt ist, eine Passage zwischen den Lebenden und den Toten für groteske Kreaturen aus dem Jenseits, die durch die gefallene Welt einer desolaten Gesellschaft streifen. Deine Mission als Sam Bridges ist es, der Menschheit Hoffnung zu schenken, indem du die Überlebenden eines dezimierten Amerikas zusammenführst. Kannst du die geschundene Welt wiedervereinen?“

Auftritte von Schauspielern wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen

So heißt es im Mac App Store bezüglich der Geschichte von Death Stranding. Verantwortlich für das Spiel ist der Entwickler Hideo Kojima, der lange für Konami tätig war und dort unter anderem die Leitung der gesamten Metal-Gear-Spielereihe übernahm. Als sich Kojima 2015 von Konami trennte, begann er, mit seinem neuen Entwicklerstudio Kojima Productions an Death Stranding zu arbeiten.

Zu den Besonderheiten von Death Stranding gehört die Integration realer Schauspieler und Schauspielerinnen, die per Motion- und Performance-Capture sowie als Synchronsprecher und -sprecherinnen an der Produktion teilnahmen. Protagonist Sam Porter Bridges wird beispielsweise von Norman Reedus („The Walking Dead“) gespielt, zudem sind unter anderem Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker sowie der Regisseur Guillermo del Toro mit an Bord. Cameo-Auftritte gibt es unter anderem vom Late Night Show-Host Conan O’Brien und Regisseur Edgar Wright.

Einige Kritiken beschrieben das Gameplay von Death Stranding als „Walking Simulator“, da die größten Aufgaben des Protagonisten darin bestehen, Waren und lebensnotwendige Gegenstände in verschiedene Lager mit überlebenden Menschen zu liefern, und kritisierten den langsamen Erzählstrang. Nichtsdestotrotz wurden von Death Stranding bis Juli 2021 weltweit rund fünf Millionen Exemplare für die PS4 und Windows verkauft, zudem gewann das Game im Jahr 2019 und 2020 einige Auszeichnungen. Der unten eingebundene Trailer des Director’s Cut für PCs zeigt euch das Spiel abschließend in audiovisueller Form.