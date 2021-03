Teufel Cinebar 11: Soundbar mit Subwoofer in neuer Version

Die Teufel Cinebar 11 habe ich jetzt schon über 5 Jahre selbst im Einsatz. Aktuell verbessert sie den Sound meines Fernsehers im Schlafzimmer. Und ab sofort gibt es eine Neuauflage der Cinebar 11, die zum unveränderten Preis von 399,99 Euro gekauft werden kann.

Das Set besteht aus der 94,8 x 6 x 8,3 Zentimeter großen Soundbar mit HDMI Arc, HDMI IN und AUX. Ebenso ist Bluetooth 5.0 fürs Musikstreaming von Smartphone und Tablet mit an Bord. In der Neuauflage verkauft Teufel den T6 Subwoofer, der mit 42 x 42 x 12 Zentimeter kleiner als der Vorgänger ist und auch liegend unter dem Sofa platziert werden kann. Des Weiteren gibt es eine neue Fernbedienung mit mehr Tasten und Optionen.

Optional könnt ihr die Cinebar 11 inklusive Subwoofer auch zusammen mit den Satelliten-Lautsprechern Effekt für 699,99 Euro kaufen. Dann bekommt ihr 4.1 Sound.

Auf einen Blick

Schlanke 2.1/4.1-Soundbar der Spitzenklasse für mitreißende TV-, Gaming und Musikwiedergabe

Echter Surround Sound mit optional erhältlichen EFFEKT Funk-Speakern möglich (es müssen keine Kabel durch den Raum gezogen werden)

8 High-Performance-Langhub-Töner, 8 Endstufen, 2-Wege-System, sowie kabellos angesteuerter T 6 Subwoofer für hohe, verzerrungsfreie Pegel und bestmögliche Sprachverständlichkeit

In Berlin entwickelte Dynamore® Technologie für virtuellen Surround Sound plus zusätzliche Soundmodi (Nacht, Sprache etc.) wählbar und abschaltbar

Innovativer, platzsparender T 6 Subwoofer für tiefen, präzisen Kickbass, liegend (unterm Sofa) oder stehend platzierbar, Klangbild an Aufstellung anpassbar

Bluetooth® 5.0 mit aptX für eine hochwertige kabellose Übertragung von Musik von Smartphone, Tablet, PC/Notebook (Spotify, Youtube etc.)

HDMI (1 IN, 1 OUT) mit 4K Pass-Through, HDR, Dolby Vision, 3D und ARC-Unterstützung sowie CEC für Bedienung mit der TV-Fernbedienung, einfacher Ein-Kabel-Anschluss

Bedienung über Fernbedienung und Touch-Panel auf dem Gerät, edles Frontgitter aus Metall, hinterlegtes, kristallklares VFD-Display (dimmbar), integrierte Wandanbringung, AUX-In, optischer Digitaleingang, Klanganpassungen, Equalizer