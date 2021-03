Lego Vidiyo: Was ist nur aus der Kultmarke geworden?

Auch wenn ich mangels Zeit und einem kleinen Kind aktuell nicht mit spannenden, großen Bauwerken hantiere, sondern lieber eine Duplo-Bahn durch das Kinderzimmer fahren lassen, verfolge ich das Thema Lego derzeit vor allem auf YouTube. Und was dort derzeit abgeht, ist kaum in Worte zu fassen – dazu aber später mehr.

Vor ein paar Wochen ist auch eine Pressemitteilung rund um Lego in unserem Postfach eingetrudelt. Das Thema: „Mit Lego Vidiyo werden Kinder zu den Produzenten und Stars ihrer eigenen Augmented Reality-Musikvideos und bringen Lego Minifiguren zum Tanzen.“

Das Konzept hat mich schon auf den ersten Blick wenig angetan, denn kleine Kinder mit Hilfe von Lego-Sets an das Smartphone zu binden, finde ich eher kontraproduktiv. Was ich jetzt aber in einem Video vom „Held der Steine“ rund um die neuen Vidiyo-Sets gesehen habe, das lässt mich sprachlos zurück.

Statt die rund 15 bis 20 Euro teuren Sets zu kaufen, die nur aus einer Lego Minifigur und einigen kleinen Plättchen bestehen, kann man innerhalb der App auch einfach nur ein Produktbild vom Computer-Bildschirm scannen, um die Funktionen in der App freizuschalten.

Ich könnte euch jetzt noch einige Passagen aus der Pressemitteilung zitieren, ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass das definitiv nicht mehr das Lego ist, mit dem ich in meiner Kindheit so viel Freude hatte. Und ich bin mir ebenso sicher, dass das nicht mehr das Lego ist, mit dem mein Kind mal irgendwann Spaß haben soll.

34 Bewertungen LEGO 43104 VIDIYO Alien DJ BeatBox Music Video... Dieses Musikspielzeug enthält eine Alien DJ Minifigur, Zubehör für die Schallplatte, 14 zufällige BeatBits, 2 spezielle BeatBits und eine Szene, die das Erstellen von Musikvideos ermöglicht

Mit der kostenlosen LEGO VIDIYO Music Video Maker App führen Kinder in kürzester Zeit Regie, produzieren und spielen in ihren eigenen Musikvideos

Was aktuell sonst noch so bei Lego los ist

Stattdessen möchte ich euch noch einmal eine Empfehlung aus dem Netz mit auf den Weg geben, falls ihr mal näher erfahren möchtet, was aktuell mit Lego los ist. Da bekommt zum Beispiel ein YouTuber mit mehr als einer halben Millionen Abonnenten einen Brief von Legos Anwälten, weil er „Klemmbausteine“ anderer Hersteller fälschlicherweise als „Lego-Steine“ bezeichnet hat.

Ganz aktuell ist ein Fall von „Johnny’s World“. Der Händler und Distributor von „alternativen Klemmbausteinen“ wurde von (vermutlich) Lego beim Zoll angeschwärzt und ist auf einer schwarzen Liste gelandet, die es im quasi unmöglich macht, Konkurrenzprodukte einzuführen. Im Gegenzug hat er eine erfolgreiche Spendenaktion ins Leben gerufen, über die tausende Kinder in Kinderheimen glücklich gemacht werden sollen – wenn Lego die Lieferungen aus Fernost nicht auch beim Zoll abfangen lässt…