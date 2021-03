Clubhouse: Nächstes Update bringt Profil-Links & mehr

Die Audio-only Plattform Clubhouse (App Store-Link) expandiert weiter und erfreut sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass die Entwickler am Ball bleiben und das Erlebnis Clubhouse stetig verbessern wollen. Das neuste Update bringt folgende Änderungen mit sich.

Ab sofort könnt ihr Profil-Links kopieren und teilen. Das funktioniert natürlich mit eurem eigenen Profil, aber auch mit anderen Personen. In der Profil-Ansicht müsst ihr einfach auf den neuen Teilen-Button drücken.

Gut: Clubhouse lernt, welche Talks ihr besucht und welche Sprachen ihr versteht. Basierend auf eurem Nutzungsverhalten werden euch bessere Vorschläge gemacht. Wenn ihr zum Beispiel Talks bevorzugt in deutscher oder englischer Sprache besucht, werden Talks in Russisch, Chinesisch und Co ausgeblendet. Gleichzeitig haben die Macher das Einladungssystem optimiert. Nun könnt ihr Personen direkt über die Handynummer einladen, müsst diese aber nicht mehr zwingend in Adressbuch speichern.

Clubhouse ist weiterhin iPhone-exklusiv und zum Beitritt benötigt ihr eine Einladung.