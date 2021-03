App Store: 250.000 deutsche Arbeitsplätze, Tendenz steigend

In einer neuen Pressemitteilung macht Apple darauf aufmerksam, dass der App Store aktuell mehr als 250.000 Arbeitsplätze in Deutschland schafft. Gemeint sind natürlich die zahlreichen Entwickler, die für iPhone, iPad und Mac tolle Applikation erstellen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Anstieg um rund 8 Prozent.

Entwickler in ganz Deutschland haben bis heute mehr als zwei Milliarden Euro an Gesamteinnahmen generiert – mit einem Wachstum von 21 Prozent im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr. Dieser Trend spiegelt sich in ganz Europa wider, wo die iOS App-Economy auf 1,7 Millionen Arbeitsplätze angewachsen ist – ein Zuwachs von 7 Prozent gegenüber 2019.

Christopher Moser, Senior Director App Store:

Die deutsche Entwickler-Community ist ein sehr gutes Beispiel für Innovation und Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten. Eine Viertelmillion Menschen sind heute Teil des iOS App-Ökosystems. Sie helfen dabei, innovative und spannende Apps zu entwickeln, die von Menschen auf der ganzen Welt genutzt werden.“

Spannend dabei: Die deutsche Entwickler-Community hat mittlerweile die Marke von 60.000 Apps im App Store überschritten, die im In- und Ausland erfolgreich sind. Tatsächlich stammen 75 Prozent des von deutschen Entwicklern generierten Umsatzes von Nutzern aus anderen Ländern.

Auch die weiteren Fakten sind spannend: Der App Store umfasst heute eine weltweite Kundenbasis von mehr als 1,65 Milliarden Apple Geräten in 175 Ländern und über 40 Sprachen, mit mehr als 180 lokalen Zahlungsmethoden und 45 akzeptierten Währungen.

(Grafik: Apple)