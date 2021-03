iPhone 13: Kommt die neue Generation mit Touch ID unter dem Display?

Auch wenn das Release der neuen iPhone-Generation wohl noch einige Monate auf sich warten lassen wird, gibt es bereits einige Gerüchte und Aussagen von Analysten zu zukünftigen Features und Neuerungen. Der Barclays-Analyst Andrew Gardiner und drei seiner Kollegen gehen nun in einer Recherche-Notiz von einer kleineren Notch und Touch ID unter dem Display aus.

In der Notiz, die mit den Kollegen von MacRumors geteilt wurde, heißt es unter anderem:

„Für den kommenden iPhone-13-Zyklus im zweiten Halbjahr 2021 sehen wir eine stärker integrierte Version des bestehenden strukturierten Lichtsystems [bei Face ID, Anm. d. Red.] voraus, die die lang erwartete Verkleinerung der Notch ermöglicht. Auf der Rückseite erwarten wir nicht, dass Apple den Einsatz des Lidar-3D-Sensors über die Pro-Modelle hinaus ausweiten wird.

Für den Produktzyklus in der zweiten Hälfte 2022 erwarten wir eine architektonische Umstellung von strukturiertem Licht auf Time-of-Flight, was eine noch kleinere Grundfläche ermöglicht. […] Wir sehen auch die Einführung eines Fingerabdrucksensors unter Glas, der wahrscheinlich in den iPhones in 2021 hinzugefügt wird, als strukturellen Gegenwind für zusätzliche 3D-Sensorik-Inhalte bei Apple. Dieser könnte das Sicherheitsmerkmal der Zukunft sein.“