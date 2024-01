The House of Tesla: Neues Rätsel-Spiel kommt auch auf iPhone und iPad

Wenn es um Rätsel, Puzzle und spannende Knobeleien geht, dann erinnere ich mich immer gerne an The Room. Während das Entwicklerteam dieses Titels dem App Store aktuell den Rücken gekehrt hat, sieht es bei einer vergleichbaren Empfehlung ganz anders aus. Von den Machern von The House of Da Vinci wurde nun ein weiteres Spiel angekündigt: The House of Tesla.

Noch in diesem Jahr soll das Spiel via Steam für den PC erscheinen, im gleichen Atemzug hat das Entwicklerteam aber auch einen darauf folgenden Release im App Store angekündigt.

„Euch erwartet ein neues, handgefertigtes Rätsel, schaurig-schöne Schauplätze und Herausforderungen für eure grauen Zellen. Ihr werdet die Welt mit den Augen eines der berühmtesten Erfinder sehen können, dem Vater der Elektrizität, dem Mann hinter dem Wechselstrom, dem wissenschaftlichen Zauberer Nikola Tesla“, schreibt Blue Brain Games über das kommende The House of Tesla.

Neue Schauplätze, die auf echten Orten und Plänen des rätselhaften Nikola Tesla basieren

Mysteriöse Geschichte aus dem Amerika der Progressiven Ära

Neuer dynamischer Ansatz für die Erzählung mit Rückblenden in die Vergangenheit

Benutze einen Apparat, mit dem du den Fluss der Elektrizität sehen und beeinflussen kannst

Bis wir The House of Tesla auf iPhone und iPad spielen können, wird aber wohl noch eine ganze Weile vergehen. In der Hoffnung, dass es sich beim nächsten Titel auch um ein Premium-Spiel handelt, verweisen wir an dieser Stelle gerne noch einmal auf The House of Da Vinci 3, das derzeit für 6,99 Euro aus dem App Store geladen werden kann.

Wer schon die Vorgänger oder einen Teil der „The Room“-Reihe gespielt und für gut befunden hat, sollte sich dieses grafisch aufwändige, einfach zu steuernde und durch optionale Hinweise auch nicht zu schwierige Puzzle definitiv nicht entgehen lassen. Es gibt das übliche Inventar mit Gegenständen für den späteren Gebrauch, ein Tagebuch, in dem der Fortschritt des Spiels festgehalten werden kann, insgesamt drei Spielprofile und auch eine komplett deutsche Lokalisierung.