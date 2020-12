The Tree: Neues Premium-Brettspiel erreicht den deutschen App Store

Wir freuen uns immer wieder, wenn im Wust der Free-to-play- und Abonnement-Titel auch noch handfeste Premium-Spiele und -Apps erscheinen. Mit The Tree (App Store-Link) gibt es nun eine solche Anwendung vom Entwicklungsstudio Touched by Grace und PID Publishing. The Tree ist eine mobile Adaption des erfolgreichen Brettspiels, das 2017 von Asyncron veröffentlicht wurde und nun auch den Weg auf iOS- und Android-Geräte gefunden hat. Wie eingangs schon erwähnt, beträgt der einmalige Kaufpreis 5,49 Euro, die Installation des 655 MB großen Spiels kann ab iOS 9.0 oder neuer erfolgen. Entgegen der Info im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung.



The Tree ist ein Strategiespiel für die ganze Familie, bei dem jeder als Schutzgeist eines magischen Baumes spielt. Jeder der vier Bäume ist emblematisch und von der populären Folklore und ihren Volkssagen inspiriert: Brocéliande, die Ureinwohner Amerikas, die Wikinger und das mittelalterliche Japan. Von den Entwicklern heißt es zum Gameplay von The Tree im App Store:

„Jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl von Elementen, um den Baum wachsen zu lassen (Zweige, Blätter, Knospen, Früchte und Blüten), und es gewinnt der Spieler, der diese zuerst züchtet. Jeder Spieler besitzt Karten sowie Schutzgeister, mit denen der Baum schneller wachsen oder er den Fortschritt seiner Gegner behindern kann. Es ist entscheidend, diese zum richtigen Zeitpunkt und bedacht einzusetzen.“

In den insgesamt vier großen Welten aus den unterschiedlichen Folkloren der Welt und ihrem dazugehörigen Baum gibt es wunderschöne Grafiken und mehrere Spielmodi. Neben einem Einzelspieler-Modus mit bis zu drei virtuellen Gegnern kann auch ein Online-Mehrspieler-Modus für zwei bis vier Spieler ausgewählt werden. Zudem zielt The Tree darauf ab, junge und erwachsene Spieler für den Schutz der Wälder zu sensibilisieren – gerade aktuell ein sehr wichtiges Thema. The Tree kann mit der ganzen Familie gespielt werden und eignet sich für Kinder ab einem Alter von 10 Jahren. Schaut euch für weitere Eindrücke abschließend noch den YouTube-Trailer zur iOS-Neuerscheinung an.