Threema: Der sichere Messenger erstmals in diesem Jahr reduziert

Das mit WhatsApp ist ein leidiges Thema. Und auch 2022 macht Apple ja keine Anstalten, iMessage auf Android zu bringen. Alternativen wie Threema (App Store-Link), die das Geld nicht mit euren Daten verdienen wollen, haben es am Ende nicht einfach – denn hier muss vorab bezahlt werden.

Aktuell gibt es Threema aber zum ersten Mal seit August 2021 wieder günstiger. Statt 5,99 Euro kostet die sichere Messenger-App derzeit nur 2,49 Euro. Vielleicht ist das ja für euch und eure Familie Anlass genug, den Messenger zu wechseln?

Was die reine Funktionalität angeht, muss sich Threema jedenfalls nicht verstecken. Es können nicht nur Text- und Sprachnachrichten verschickt werden, es sind auch Sprach- und Videoanrufe möglich. Außerdem können Gruppen erstellt und Abstimmungen durchgeführt werden.

Threema kann anonym genutzt werden

Was Threema von Apps wie WhatsApp abhebt, das erklärt das Entwicklerteam aus der Schweiz unter anderem so: „Jeder Threema-Nutzer erhält eine zufällig generierte Threema-ID zur Identifizierung. Für die Nutzung von Threema ist keine Registrierung oder Verlinkung der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erforderlich. So kann Threema auch völlig anonym genutzt werden.“ Ebenso ist die App nicht durch Werbung finanziert und erhebt keinerlei Nutzerdaten.

Aktuell kümmert sich das Entwicklerteam übrigens um einen verbesserten Multi-Device-Support, mit dem man Threema sogar auf Tablets oder Desktop-Geräten nutzen kann, wenn das Mobiltelefon nicht mit dem Internet verbunden ist.