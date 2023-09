Tineco Floor One S6: Neuer Nass- und Trockensauger vorgestellt

Der Haushaltsgeräte-Anbieter Tineco hat das nächste Modell seiner Floor-One-Serie vorgestellt: Der Tineco Floor One S6 ist ein smarter Nass- und Trockensauger, der gleichzeitig saugen und wischen kann und mit einer einfach zu reinigenden Bürstenwalzenden punkten möchte. Das Gerät könnt ihr ab sofort für 599 Euro bei Amazon bestellen.

Schon ein beachtlicher Preis, immerhin bietet der Konkurrenz Roborock seinen brandneuen Dyad Pro Combo bereits für 549 Euro an und hier gibt es zusätzlich noch eine Umbau-Möglichkeit zum handlichen Akku-Staubsauger. Was die Features angeht, muss sich der neue Tineco Floor One S6 aber ebenfalls nicht verstecken.

Punkten will Tineco beispielsweise mit einer natürlichen Reinigung. „Mithilfe des Ultra Mode lässt sich Leitungswasser elektrolysieren, das für eine Tiefenreinigung von Hartböden genutzt werden kann. So müssen nicht immer abrasive Reinigungsmittel herangezogen werden und der Boden wird schonend rein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Verbesserte Kantenreinigung und weniger Gewicht beim Tineco Floor One S6

Und auch bei der Kantenreinigung ist das neue Modell deutlich verbessert. Auf beiden Seiten kann man den Boden nun bis auf weniger als 0,5 Zentimeter bis an den Rand reinigen. Ebenfalls erwähnenswert: Mit 4,5 Kilogramm ist der Tineco Floor One S6 ein halbes Kilo leichter als der Vorgängermodell.

Wie sich der Tineco Floor One S6 in der Praxis schlägt und ob beispielsweise die maximale Laufzeit von 35 Minuten ausreicht, um alle Fußböden gründlich zu reinigen, das werden wir euch demnächst noch einmal in einem Praxis-Test vorstellen.

Falls ihr nicht solange warten wollt, bekommt ihr den neuen Nass- und Trockensauger ab sofort für 599 Euro bei Amazon.