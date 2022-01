Tireur de Couleur: Farbenfroher Action-Shooter kann vorbestellt werden

Könnt ihr euch für actionlastige Shooter begeistern? Falls dem so ist, freuen wir uns, euch auf die Neuerscheinung Tireur de Couleur (App Store-Link) hinweisen zu können, die seit kurzem im deutschen App Store vorbestellt werden kann. Die Veröffentlichung des Premium-Titels soll voraussichtlich am 3. Februar dieses Jahres erfolgen, der Preis der App wird 1,99 Euro ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnement betragen. Für die Installation heißt es dann, mindestens iOS 11.0 oder neuer sowie 135 MB an freiem Speicher bereitzulegen. Auch eine deutsche Lokalisierung wird vorhanden sein.

In den App Store gebracht wird Tireur de Couleur von CodedArt mit Entwickler Christian Streinz, die sich auch schon für die Apps „ini“, „funzel“ und „WeltraumTinte“ verantwortlich zeigten. Tireur de Couleur wird beschrieben als Endless-Space-Shooter, der über ein actionbasiertes und innovatives Gameplay verfügen wird.

„In diesem besonderen Endless-Space-Shooter wird deine Wahrnehmung geschärft. In unendlichen Levels jagst du diverse Gegner, und dabei musst du nicht nur ein guter Schütze sein, sondern zuvor schnell die passende Waffe wählen. Ziel ist es, solange wie möglich zu überleben und dabei durch viele Abschüsse einen hohen Highscore zu erreichen.“

So berichtet Entwickler Christian Streinz in einer E-Mail an uns, sowie auch in der deutschen App Store-Beschreibung zu Tireur de Couleur. Für das Spiel wird die gesamte Konzentration und das Geschick des Spielers bzw. der Spielerin eingefordert, da man im passenden Moment das Gerät exakt positionieren muss, um das eigene Schiff auftanken zu können. „Dabei fliegst du durch wunderschöne abstrakte Welten und erlebst beeindruckende Farbexplosionen“, heißt es weiter vom Entwickler.

Wir haben Tireur de Couleur bereits vorab anspielen können und mussten uns zunächst an das große Gewirr von Farben, Explosionen und beatlastiger Musik gewöhnen. Die Steuerung hat man schnell raus, danach ist es allein der Fokus und die schnelle Auffassungsgabe, die über ein möglichst erfolgreiches Abschneiden entscheiden. Falls ihr noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigt, empfehlen wir euch das kleine YouTube-Video, das wir euch abschließend eingebunden haben.