Tonies Auto-Organizer: Mit dem Lautsprecher am Sitz in den Sommerurlaub

Die ersten Bundesländer sind bereits in die Sommerferien gestartet, abgesehen von den Nachzüglern in Bayern folgen alle anderen Bundesländer im Juli. Höchste Zeit also, um mit den Vorbereitungen für den Urlaub zu beginnen. Bei uns geht es in gut drei Wochen mit dem Auto ins Allgäu – und mit dabei ist natürlich die Toniebox unseres dreijährigen Sohnes.

Pünktlich zum Start der Sommerferien ist nun der Tonies Auto-Organizer mit einem speziellen Fach für die Toniebox verfügbar. Die Auslieferung sollte eigentlich erst in gut zwei Wochen beginnen, am Ende war man aber doch etwas schneller als gedacht. Daher kann das neue Zubehör ab sofort in den drei Farben Hellblau, Anthrazit und Beere für einen Preis von 39,99 Euro auf der Tonies-Webseite bestellt werden.

Tonies Auto-Organizer kommt mit einer kleinen Mini-Tasche

Auf den ersten Blick ist das natürlich ein sportlicher Preis. Mit im Paket enthalten ist eine kleinen Mini-Tasche, beim von mir gewählten Sitzschutz in Anthrazit beispielsweise ein hellblauer Yeti. Die kleine Tasche kostet einzeln knapp 15 Euro, bietet Platz für einige Kleinigkeiten, wie etwa drei oder vier Tonie-Figuren und verfügt über eine verstellbare Kordel zum Umhängen. Ich hätte es ja auch nicht geglaubt, aber bei meinem Sohn ist die Tasche super angekommen und er trägt sie stolz wie Oskar durch die Gegend.

Kommen wir nun aber zum Tonies Auto-Organizer selbst. Dieser kann, wenn er nicht genutzt wird, zusammengeklappt und verschlossen werden, dann ist er nur noch 40 x 24 Zentimeter groß und kann dank des Griffs leicht transportiert werden. Ausgeklappt kommt er auf die Maße 40 x 59 Zentimeter und kann mit zwei verstellbaren Bändern am Fahrer- oder Beifahrer-Sitz befestigt werden. Nur kurz zur Einordnung: Wir fahren einen Skoda Octavia Kombi und dort passt der Auto-Organizer prima an den Sitz.

Was kann alles verstaut werden? Im Fokus steht natürlich die Toniebox, die in ein großes Fach mit einem Mesh-Netz gepackt wird. Dieses Fach verfügt über einen doppelten Boden, in dem die separat erhältliche USB-Ladestation platziert werden kann. So kann die Toniebox auch während der Fahrt geladen werden, das Kabel wird durch eine kleine Öffnung versteckt nach hinten durchgeführt. Eine prima Sache für lange Fahrten, vor allem für Tonieboxen der ersten Stunde, bei denen der Akku vielleicht nicht mehr mehrere Stunden durchhält.

Rund um die Tasche für die Toniebox basiert auch mein einziger echter Kritikpunkt rund um den Tonies Auto-Organizer. Ist man mal ohne Toniebox unterwegs, kann man die Tasche nicht einklappen oder am Sitzschutz befestigen. Sie schlackert immer rum. Das wird vermutlich kein Kind stören, ich finde das Design hier aber nicht ganz perfekt.

Nicht nur die Toniebox findet in diesem Sitzschutz ihren Platz

Direkt neben dem Platz für die Toniebox gibt es insgesamt acht kleine Fächer für Tonie-Figuren, die einfach herausgezogen und auf den Lautsprecher gesetzt werden können. Aufgrund des Gummizugs fallen sie nicht einfach heraus, allerdings fiel es meinem Sohn schwer, die Figuren angeschnallt während der Fahrt wieder in den Taschen zu verstauen. Unter der Toniebox gibt es ein kleines Klettband, an dem man beispielsweise Kopfhörer aufhängen kann.

In der unteren Etage des Auto-Organizers gibt es links zwei größere Taschen, hier kann zum Beispiel eine Trinkfalsche platziert werden. Direkt daneben ist eine Klett-Fläche zu finden, an der die Mini-Tasche platziert werden kann. Der besonders robuste untere Bereich, hier kommt es unweigerlich zum Kontakt mit Schuhen, kann als Stauraum für flache Gegenstände wie Hefte oder Bücher genutzt werden.

Der erste echte Härtetest mit zwei langen Autofahrten steht bei uns zwar noch bevor, der erste Eindruck des Tonies Auto-Organizer ist aber positiv. Wie es uns am Ende ergangen ist, das werde ich euch nach unserem Urlaub mitteilen – zusammen mit Eindrücken rund um die Tonies Lauscher, die ersten Kopfhörer für unseren Sohn.

Tonies Auto-Organizer (in drei Farben erhältlich) 39,99 EUR jetzt kaufen