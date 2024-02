Too Good To Go: Abholschein an einen Freund weiterleiten

Mit Too Good To Go (App Store-Link) könnt ihr Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Beim Bäcker, Supermarkt, Restaurant und Co. könnt ihr günstige Überraschungstüten mit Lebensmitteln kaufen, die so nicht mehr verkauft werden können oder am Ende des Tages einfach übrig bleiben. Bevor sie in der Tonne landen, könnt ihr oftmals zum halben Preis zuschlagen.

Ich nutze Too Good To Go sehr gerne bei meinem Lieblingsbäcker um die Ecke. Frische Brötchen, frisches Brot, mal ein Stück Kuchen, alles was wir gerne essen. Und für 3,50 Euro gibt es Backwaren im Wert von 8,20 Euro. So rettet ihr Lebensmittel nicht nur vor der Mülltonne, sondern spart auch noch gutes Geld. Too Good To Go ist in vielen Städten verfügbar, auf einer Karte könnt ihr sehen, wer mitmacht.

Bisher war es so: Der Bäcker, der Supermarkt oder das Restaurant stellt ein Kontinent zur Verfügung. In der iPhone-App könnt ihr euch eine Überraschungstüte sichern, wobei schon in der Beschreibung aufgelistet wird, was euch erwartet. Mit eurem digitalen Abholschein geht ihr zur angegebenen Zeit in die Filiale und holt eure Überraschungstüte ab. Bezahlt wird vorab online, zum Beispiel mit Apple Pay oder PayPal.

Der digitale Abholschein war bisher an das Gerät gebunden, mit dem auch die Tüte gekauft wurde. In den allermeisten Fällen ist das auch kein Problem, doch auch bei uns ist es schonmal vorgekommen, dass meine Frau dann doch nicht konnte und ich mit ihrem iPhone die Waren eigesammelt habe. Mit der neuen „Ask-a-Friend“-Option könnt ihr den Abholschein einfach weiterleiten und müsst so nicht das iPhone austauschen.

Der Abholschein wird über einen Link geteilt und kann dann in der Too Good To Go App abgerufen werden. Wurden die Einladung und der Schein angenommen, wird der digitale Beleg beim Käufer deaktiviert. Der Abholschein kann bei Bedarf jederzeit erneut weitergeleitet oder zurückgesendet werden, wenn sich die Pläne mal ändern.

Schaut gerne mal bei Too Good To Go vorbei, eventuell sind ja auch bei euch spannende Anbieter mit dabei. Das Prinzip finde ich großartig, zudem spart man beim Kauf Geld. Man muss sich aber auch damit abfinden, dass in den Tüten mal etwas drin ist, was ihr sonst nicht gekauft hättet.