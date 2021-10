Townscaper: Einfach nur entspannen und eine kleine Welt erschaffen

Ihr wollt es ganz entspannt und ohne Hektik angehen, wenn ihr euch nach einem harten Arbeitstag am Ende der Woche abends mit eurem iPhone oder iPad auf das Sofa setzt? Dann hätten wir die passende Neuerscheinung für euch: Townscaper (App Store-Link). In dem fantastisch aussehenden Spiel für iPhone und iPad gibt es kein Ziel und quasi keine Regeln.

Townscaper wurde von Oskar Stålberg entwickelt und vom Raw Fury im App Store veröffentlicht. Der Publisher hat schon einige tolle Titel in den App Store gebracht, unter anderem sind hier Kingdom: New Lands oder Kathy Rain zu nennen. Und auch das 4,99 Euro teure Townscaper ist eine echte Empfehlung – wenn man denn weiß, auf was man sich einstellen muss.

Denn die Neuerscheinung für iPhone und iPad ist kein Spiel, in dem man irgendwelche Aufgaben erledigen oder Ziele erreichen muss. Es gibt keine Highscores, keine Zeitlimits und man kann auch keine Fehler machen. Es geht lediglich darum, eine ganz eigene Welt zu erschaffen und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

In Townscaper gibt es keine Regeln

In Townscaper baut man malerische Inselstädte und muss dafür nicht mehr tun, als mit dem Finger auf den Bildschirm zu klicken. Jedes Mal wieder ein Block erstellt und je öfter man auf eine Stelle tippt, desto größer werden die Gebäude. So lassen sich kleine Dörfer, große Wohnhäuser und Kirchen, riesige Städte kreieren.

Es gibt kein richtig oder falsch. Und wenn mal etwas nicht ganz nach Plan läuft, kann man einzelne Bauschritte einfach rückgängig mache. Um die eigene Stadt etwas farbenfroher zu gestalten, kann man jedem Haus eine eigene Farbe verpassen.

Die eigenen Dörfer werden automatisch zwischengespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet werden. In den Einstellungen kann man zudem ein Raster aktivieren und den Sonnenstand ändern. Nachts leuchtet in den Fenstern der Häuser sogar Licht. Schade, dass es bis auf ein paar Vögel keine weitere Animation gibt. Es wäre noch ein bisschen entspannter, könnte man dem bunten Treiben in der eigenen Stadt zusehen.

Auf jeden Fall aber ist Townscaper mal eine etwas andere Neuerscheinung. Gerade die Tatsache, dass es keine Regeln gibt und man völlig frei agieren kann, machen dieses Premium-Spiel zu einer echten Empfehlung.