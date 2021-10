Truth Social: Donald Trump gründet soziales Netzwerk – und wird gleich gehackt

Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump hat angekündigt, ein eigenes soziales Netzwerk zu gründen. Die Plattform soll unter dem Namen „Truth Social“ an den Start gehen und kann im US-App Store bereits vorbestellt werden (App Store-Link USA). Im November dieses Jahres sollen erste eingeladene User daran teilnehmen können, ab Anfang 2022 soll es dann landesweit verfügbar gemacht werden. Trump hatte erklärt, er habe die finanziellen Mittel für sein eigenes Medienunternehmen Trump Media & Technology Group, das auch an die Börse gehen soll, zusammen – Truth Social soll ein Teil davon werden.

Der ehemalige Präsident der USA war nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. kurz vor Ende seiner Amtszeit weitestgehend von sozialen Netzwerken gesperrt worden, unter anderem wurden seine Konten bei Facebook und Twitter deaktiviert. Trump, der mehrmals am Tag vor allem bei Twitter aktiv war, wehrt sich schon seit längerem gegen die Sperrungen und will laut eigener Aussage mit Truth Social der „Tyrannei“ der großen Tech-Konzerne begegnen. „Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine riesige Präsenz auf Twitter haben, aber euer liebster amerikanischer Präsident zum Schweigen gebracht wurde“, so Trump. Er kündigte zudem an, schon bald seine erste „Wahrheit“ im eigenen sozialen Netzwerk veröffentlichen zu wollen.

Auf der dürftig gestalteten Website zu Truth Social wird das neue Netzwerk als „Social-Media-Plattform, die eine offene, freie und ehrliche globale Konversation fördert, ohne politische Ideologien zu diskriminieren“, beschrieben. Erste Screenshots im App Store deuten auf ein ähnliches Layout und Features wie beim Kurznachrichtendienst Twitter hin, inklusive einer Profilseite, einem Feed, einer Suche und Benachrichtigungen.

Entwicklerteam weigert sich, Quellcode offenzulegen

Das groß angekündigte Trump-Netzwerk hielt allerdings nicht einmal einem ersten Cyberangriff durch Hacker stand. Bereits kurz nach Bekanntgabe am Mittwoch dieser Woche schafften es Mitglieder des Hacker-Kollektivs Anonymous binnen zwei Stunden, in eine private Version des sozialen Netzwerks einzudringen und dort gefälschte Accounts von Donald Trump, dem rechtspopulistischen Stephen Bannon, Verschwörungstheoretiker Ronald Watkins und Twitter-CEO Jack Dorsey zu erstellen. So berichtete unter anderem die New York Times.

Die Hacker erstellten einen falschen „Donaldjtrump“-Account, veröffentlichten Fotos von kotenden Schweinen, fragten nach der früheren First Lady Melania Trump und ließen Twitter-CEO Dorsey im Namen von Donald Trump beleidigen. Anonymous begründete die Aktion mit dem eigenen „Online-Krieg gegen Hass“.

Der Angriff auf Trumps soziales Netzwerk zeigt gleichermaßen auch auf, wie schlecht es um die Sicherheitsvorkehrungen der Plattform bestellt ist, und wie leicht es findigen Personen gelingen kann, dort Fake-Accounts zu erstellen. Offenbar reichten die wenigen Daten auf der Website und im App Store aus, um den Anonymous-Hackern Zugriff auf eine Vorabversion der Anwendung zu gewähren. Das Team hinter Truth Social sah sich daraufhin gezwungen, die Konten zu sperren und die Entwicklungsplattform zu schließen.

Darüber hinaus sorgt ein weiterer Aspekt für Ärger: Der Quelltext von Truth Social basiert auf dem Open Source-Microblogging-Dienst Mastodon. Trotz der freien Verfügbarkeit wird von Usern laut Lizenz verlangt, eine modifizierte Version öffentlich zugänglich zu machen. Dies hat das Entwicklerteam von Truth Social bisher versäumt. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start sind also alles andere als gut – sieht man einmal von der Ironie ab, dass ein Ex-US-Präsident, der es selbst mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt, eine Social Media-Plattform mit dem Zusatz „Truth“ im Titel gründet.